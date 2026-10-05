Número de abstenção no Rio supera a média nacional, de 21,08%Divulgação/TRE-SP
O Rio tem 12.857.648 eleitores aptos, dos quais 9.859.802 compareceram aos locais de votação. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a taxa de ausência no estado vem crescendo nas últimas eleições gerais. Em 2014 e 2018, ficou em torno de 20%. Em 2022, subiu para 22,76% e, agora, atingiu 23,32%, o maior patamar da série recente.
O estado ficou atrás apenas de Mato Grosso do Sul, que teve 23,87% de abstenção. Já o Ceará apresentou a menor taxa do país, com 15,52%. Ao todo, 1.086.074 eleitores não compareceram às urnas.
Locais de votação mudaram por 'segurança'
Eleitores enfrentaram filas para votar
"Foi bem ruim hoje. As filas enormes, principalmente na minha seção, que normalmente é mais vazia. Eu levei duas horas na fila até conseguir votar. Minha mãe levou três horas, a gente vota no mesmo lugar. As filas estavam longas e eles dividiram entre preferencial e não preferencial, só que só havia uma urna por seção e eles deixavam entrar um preferencial e depois um não preferencial. Então, andava bem devagarinho. Vi algumas pessoas passando mal por conta do calor", relatou.
"Minha experiência com a votação nas eleições de 2026 foi bem cansativa. Eu voto em Santa Cruz, bairro da extrema Zona Oeste, e levei quase duas horas para conseguir votar. Cheguei por volta de 11h05 e saí exatamente às 12h50. A impressão que tive nessa eleição é que tinham mais idosos, e eles não tinham muita informação sobre a prioridade. Minha zona eleitoral não é considerada cheia e estava organizada", conta.
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