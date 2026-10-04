Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, discursou ontem, no Centro do Rio, exaltando o proceso eleitoral e explicando a segurança - Hugo Perruso / Agência O DIA

Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, discursou ontem, no Centro do Rio, exaltando o proceso eleitoral e explicando a segurançaHugo Perruso / Agência O DIA

Publicado 04/10/2026 10:54

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) , Claudio de Mello Tavares, confirmou que 277 locais de votação em 61 cidades precisaram ser mudados nesta eleição de 2026. Desse total, 72 foram motivadas por questão de segurança, em áreas dominadas pelo crime organizado em 20 municípios.

"Foram impactados 202 mil eleitores, que desta vez poderão votar livres e tranquilos", disse Claudio de Mello Tavares em pronunciamento na manhã deste domingo (4), no Palácio da Democracia, sede do TRE-RJ, no Centro do Rio.

Claudio disse também que mais 12 milhões de eleitores estão aptos a votar em mais de 5 mil locais de votação. O presidente alertou que este pleito será longo, com seis candidatos, o que pode provocar filas nos locais. Por isso, sugeriu que os cidadãos levem uma cola em papel com os números dos candidatos para que não percam tempo na cabine.

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O desembargador informou que a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-RJ) forneceu relatórios de inteligência que abasteceram o Ministério Público Federal (MPF) na formação de pedidos de indeferimento de registro de candidaturas associadas ao crime organizado.

''De um lado, asseguramos a mobilidade do eleitor num local de votação seguro. Do outro, atuamos com rigor para evitar que ele fosse enganado durante o processo de convencimento eleitoral por pessoas que buscavam cargos eletivos sem que o público tivesse conhecimento de suas relações com organizações criminosas, sejam elas paramilitares ou a de iniciativa da chamada milícia de gravata'', destacou.

O presidente do Tribunal descreveu que as eleições no estado do Rio são desafiadoras, e mesmo com possíveis ocorrências pontuais, elas foram bem planejadas.

''Uma eleição num estado grande e complexo como o Rio de Janeiro é uma operação logística desafiadora, mas tudo foi absolutamente bem planejado para garantir o êxito da operação. Ao longo do dia, é natural que tenhamos ocorrências pontuais, como substituições de urnas e filas em alguns locais de votação. Mas frisamos mais uma vez que todo esse esforço tem um único objetivo: tudo isso foi feito para proporcionar o que a democracia tem de mais importante e valioso: a participação da eleitora e do eleitor'', conta.

Claudio Tavares convocou os eleitores de todas as idades e destacou a ''pluralidade'' que o Brasil produz.

''Hoje é um dia de encontros, reencontros e congraçamento. Precisamos do eleitor jovem, do eleitor adulto, do eleitor mais maduro, de homens e mulheres de todos os públicos, refletindo toda a pluralidade que o Brasil produz. A democracia representativa que celebramos hoje depende de nossa participação para reproduzir nas instâncias de poder os anseios de uma sociedade diversa como a nossa'', disse.

''Hoje é o dia da festa da democracia, vamos festejá-la", finalizou.



