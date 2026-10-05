Publicação em rede social tem mais de seis milhões de visualizaçõesReprodução / Redes Sociais
Tarcyski usou a rede social X, antigo Twitter, para compartilhar a foto das mulheres. Na publicação, o eurodeputado pediu, em polonês, para que quem tivesse informações sobre elas entrasse em contato pelas mensagens privadas.
“Se alguém tiver informações sobre essas senhoras, por favor, entre em contato por DM. URGENTE”, escreveu o político.
A publicação não apresenta uma acusação formal contra as brasileiras nem informa que elas estejam sendo investigadas por autoridades polonesas. Também não há, no texto publicado pelo eurodeputado, indicação de que ele esteja atuando oficialmente em nome de algum órgão de segurança, mas o caso ganhou repercussão devido às regras previstas na Constituição da Polônia sobre partidos políticos e organizações consideradas incompatíveis com os princípios democráticos do país.
De acordo com o artigo 13 da Constituição polonesa, são proibidos partidos políticos e outras organizações cujos programas ou atividades sejam baseados em métodos e práticas do nazismo, fascismo ou comunismo.
O dispositivo também estabelece restrições a organizações que defendam o ódio racial ou nacional, o uso da violência para conquistar o poder ou influenciar a política do Estado ou que mantenham em segredo sua estrutura ou seus integrantes.
A regra, porém, trata de partidos políticos e organizações. O artigo não estabelece uma proibição geral à manifestação individual de opiniões políticas ou ao uso de símbolos de partidos estrangeiros.
A própria Constituição garante, no artigo 11, a liberdade de criação e funcionamento de partidos políticos, desde que eles utilizem meios democráticos para influenciar a política do Estado. O artigo 54 assegura a liberdade de expressão, enquanto o artigo 57 garante a liberdade de organizar e participar de reuniões pacíficas.
A publicação já teve mais de seis milhões de visualizações e recebeu mais de três mil comentários. Opositores de Lula compartilharam o nome e as redes sociais das brasileiras que aparecem nas imagens e de pessoas ligadas a elas, pedindo pela deportação de ambas. Alguns destes perfis foram privados ou excluídos.
A reportagem não irá identificar as brasileiras. Ao O DIA, o Ministério das Relações Exteriores informou que foi notificado da situação pelas cidadãs brasileiras por intermédio da Embaixada do Brasil em Varsóvia.
Quem é Dominik Tarcyski
No Parlamento Europeu, Tarczyski é integrante das comissões de Comércio Internacional e de Assuntos Jurídicos. Também participa da delegação responsável pelas relações com os Estados Unidos e é suplente na delegação para as relações com o Irã.
O político ganhou projeção internacional por sua atuação em temas como imigração, soberania nacional e segurança. Em seu próprio site, Tarczyski apresenta como bandeiras a defesa da soberania e de países que considera mais fortes e seguros.
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