Publicação em rede social tem mais de seis milhões de visualizações - Reprodução / Redes Sociais

Publicação em rede social tem mais de seis milhões de visualizaçõesReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/10/2026 15:56 | Atualizado 06/10/2026 16:35





Tarcyski usou a rede social X, antigo Twitter, para compartilhar a foto das mulheres. Na publicação, o eurodeputado pediu, em polonês, para que quem tivesse informações sobre elas entrasse em contato pelas mensagens privadas.



“Se alguém tiver informações sobre essas senhoras, por favor, entre em contato por DM. URGENTE”, escreveu o político.



A publicação não apresenta uma acusação formal contra as brasileiras nem informa que elas estejam sendo investigadas por autoridades polonesas. Também não há, no texto publicado pelo eurodeputado, indicação de que ele esteja atuando oficialmente em nome de algum órgão de segurança, mas o caso ganhou repercussão devido às regras previstas na Constituição da Polônia sobre partidos políticos e organizações consideradas incompatíveis com os princípios democráticos do país.



De acordo com o artigo 13 da Constituição polonesa, são proibidos partidos políticos e outras organizações cujos programas ou atividades sejam baseados em métodos e práticas do nazismo, fascismo ou comunismo.



O dispositivo também estabelece restrições a organizações que defendam o ódio racial ou nacional, o uso da violência para conquistar o poder ou influenciar a política do Estado ou que mantenham em segredo sua estrutura ou seus integrantes.



A regra, porém, trata de partidos políticos e organizações. O artigo não estabelece uma proibição geral à manifestação individual de opiniões políticas ou ao uso de símbolos de partidos estrangeiros.



A própria Constituição garante, no artigo 11, a liberdade de criação e funcionamento de partidos políticos, desde que eles utilizem meios democráticos para influenciar a política do Estado. O artigo 54 assegura a liberdade de expressão, enquanto o artigo 57 garante a liberdade de organizar e participar de reuniões pacíficas.



A publicação já teve mais de seis milhões de visualizações e recebeu mais de três mil comentários. Opositores de Lula compartilharam o nome e as redes sociais das brasileiras que aparecem nas imagens e de pessoas ligadas a elas, pedindo pela deportação de ambas. Alguns destes perfis foram privados ou excluídos.



A reportagem não irá identificar as brasileiras. Ao O DIA, o Ministério das Relações Exteriores informou que foi notificado da situação pelas cidadãs brasileiras por intermédio da Embaixada do Brasil em Varsóvia. Duas brasileiras se tornaram alvos do eurodeputado de extrema direita Dominik Tarcyski, nesta segunda-feira (5), depois de posarem em frente ao Consulado-Geral do Brasil em Varsóvia, na Polônia, durante o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). Nas imagens, elas aparecem usando um broche de estrela vermelho com a sigla do Partido dos Trabalhadores (PT), um boné vermelho e fazendo a sigla “L” com as mãos, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Tarcyski usou a rede social X, antigo Twitter, para compartilhar a foto das mulheres. Na publicação, o eurodeputado pediu, em polonês, para que quem tivesse informações sobre elas entrasse em contato pelas mensagens privadas.“Se alguém tiver informações sobre essas senhoras, por favor, entre em contato por DM. URGENTE”, escreveu o político.A publicação não apresenta uma acusação formal contra as brasileiras nem informa que elas estejam sendo investigadas por autoridades polonesas. Também não há, no texto publicado pelo eurodeputado, indicação de que ele esteja atuando oficialmente em nome de algum órgão de segurança, mas o caso ganhou repercussão devido às regras previstas na Constituição da Polônia sobre partidos políticos e organizações consideradas incompatíveis com os princípios democráticos do país.De acordo com o artigo 13 da Constituição polonesa, são proibidos partidos políticos e outras organizações cujos programas ou atividades sejam baseados em métodos e práticas do nazismo, fascismo ou comunismo.O dispositivo também estabelece restrições a organizações que defendam o ódio racial ou nacional, o uso da violência para conquistar o poder ou influenciar a política do Estado ou que mantenham em segredo sua estrutura ou seus integrantes.A regra, porém, trata de partidos políticos e organizações. O artigo não estabelece uma proibição geral à manifestação individual de opiniões políticas ou ao uso de símbolos de partidos estrangeiros.A própria Constituição garante, no artigo 11, a liberdade de criação e funcionamento de partidos políticos, desde que eles utilizem meios democráticos para influenciar a política do Estado. O artigo 54 assegura a liberdade de expressão, enquanto o artigo 57 garante a liberdade de organizar e participar de reuniões pacíficas.A publicação já teve mais de seis milhões de visualizações e recebeu mais de três mil comentários. Opositores de Lula compartilharam o nome e as redes sociais das brasileiras que aparecem nas imagens e de pessoas ligadas a elas, pedindo pela deportação de ambas. Alguns destes perfis foram privados ou excluídos.A reportagem não irá identificar as brasileiras. Ao, o Ministério das Relações Exteriores informou que foi notificado da situação pelas cidadãs brasileiras por intermédio da Embaixada do Brasil em Varsóvia.

"O setor consular da Embaixada colocou-se à disposição para prestar assistência consular às nacionais, caso solicitado. O atendimento consular prestado pelo estado brasileiro é feito a partir de contato do cidadão interessado ou, a depender do caso, de sua família. A atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional", informou a nota.

Quem é Dominik Tarcyski



Tarczyski é membro do Parlamento Europeu e integra o partido polonês Lei e Justiça (PiS). Ele também faz parte do grupo Conservadores e Reformistas Europeus (ECR). O político tem atuação ligada a pautas conservadoras e já participou de debates no Parlamento Europeu sobre temas relacionados à política externa, imigração e questões culturais.



No Parlamento Europeu, Tarczyski é integrante das comissões de Comércio Internacional e de Assuntos Jurídicos. Também participa da delegação responsável pelas relações com os Estados Unidos e é suplente na delegação para as relações com o Irã.



O político ganhou projeção internacional por sua atuação em temas como imigração, soberania nacional e segurança. Em seu próprio site, Tarczyski apresenta como bandeiras a defesa da soberania e de países que considera mais fortes e seguros.

