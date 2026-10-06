Rogério Marinho afirmou que Flávio Bolsonaro deseja participar de debates com Lula - Saulo Cruz / Agência Senado

Rogério Marinho afirmou que Flávio Bolsonaro deseja participar de debates com LulaSaulo Cruz / Agência Senado

Publicado 06/10/2026 07:38





"Esse período que antecede o início da campanha vai ser justamente utilizado para isso, para conversar com os nossos aliados e com aqueles que estão vindo, e todos são bem-vindos, todos aqueles que acreditam que é importante derrotarmos o PT", declarou a jornalistas em Brasília.



Segundo ele, a campanha está em contato com partidos que não estiveram formalmente ao lado de Flávio na primeira etapa da disputa, entre eles PP, União Brasil, Republicanos e Podemos. A expectativa é concluir as principais tratativas até quinta-feira (8), e os apoios serão anunciados à medida que forem formalizados.



Flávio e aliados vão nesta terça-feira (6) a Goiás para conversar com o ex-governador goiano Ronaldo Caiado (PSD) e seu grupo político. A campanha também prevê reuniões com o partido Novo e com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Também foi contatado Augusto Cury (Avante). Marinho evitou responder se a campanha procurou Renan Santos (Missão), que já anunciou que não apoiará Flávio.



Marinho afirmou que a procura se deve à necessidade de atrair eleitores que não votaram em Flávio. "Sabemos que não há nada ganho ainda. Estamos confiantes, como estávamos no 1º turno, mas entendendo que é necessário agora atrair aqueles que não votaram em nós no primeiro turno", disse.



O senador afirmou também que Flávio deve receber nos próximos dias uma delegação de parlamentares ligados ao agronegócio.



A estratégia de alianças ocorre paralelamente à preparação da agenda de rua do 2º turno, que deve começar na sexta-feira (9), inicialmente com atividades em São Paulo.



Rogério Marinho ainda comentou o crescimento da bancada do PL e atribuiu isso, em parte, à insatisfação da população com o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, integrantes da Corte "se colocaram no centro do palco político": "O que aconteceu no Brasil tem a ver com uma resposta da sociedade, que está cansada com esse tipo de interferência, de hipertrofia de um Poder sobre os demais Poderes da República ... É uma discussão que está cada vez mais presente no Brasil", declarou. O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) , afirmou, na noite desta segunda-feira (5), que a campanha iniciou as articulações para ampliar o apoio ao candidato no segundo turno. Segundo ele, os adversários e partidos do Centrão que optaram pela neutralidade no 1º turno serão "bem-vindos" à campanha do presidenciável daqui para frente."Esse período que antecede o início da campanha vai ser justamente utilizado para isso, para conversar com os nossos aliados e com aqueles que estão vindo, e todos são bem-vindos, todos aqueles que acreditam que é importante derrotarmos o PT", declarou a jornalistas em Brasília.Segundo ele, a campanha está em contato com partidos que não estiveram formalmente ao lado de Flávio na primeira etapa da disputa, entre eles PP, União Brasil, Republicanos e Podemos. A expectativa é concluir as principais tratativas até quinta-feira (8), e os apoios serão anunciados à medida que forem formalizados.Flávio e aliados vão nesta terça-feira (6) a Goiás para conversar com o ex-governador goiano Ronaldo Caiado (PSD) e seu grupo político. A campanha também prevê reuniões com o partido Novo e com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Também foi contatado Augusto Cury (Avante). Marinho evitou responder se a campanha procurou Renan Santos (Missão), que já anunciou que não apoiará Flávio.Marinho afirmou que a procura se deve à necessidade de atrair eleitores que não votaram em Flávio. "Sabemos que não há nada ganho ainda. Estamos confiantes, como estávamos no 1º turno, mas entendendo que é necessário agora atrair aqueles que não votaram em nós no primeiro turno", disse.O senador afirmou também que Flávio deve receber nos próximos dias uma delegação de parlamentares ligados ao agronegócio.A estratégia de alianças ocorre paralelamente à preparação da agenda de rua do 2º turno, que deve começar na sexta-feira (9), inicialmente com atividades em São Paulo.Rogério Marinho ainda comentou o crescimento da bancada do PL e atribuiu isso, em parte, à insatisfação da população com o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, integrantes da Corte "se colocaram no centro do palco político": "O que aconteceu no Brasil tem a ver com uma resposta da sociedade, que está cansada com esse tipo de interferência, de hipertrofia de um Poder sobre os demais Poderes da República ... É uma discussão que está cada vez mais presente no Brasil", declarou.

Presidência do Senado

Marinho disse que a discussão sobre uma eventual candidatura dele à Presidência do Senado na próxima legislatura só deverá ocorrer após o segundo turno da eleição presidencial.



O PL foi o partido mais vitorioso nas urnas neste domingo (4) tendo eleito 19 senadores. Com o resultado a legenda terá 28 parlamentares na próxima legislatura, perto do número mágico de 41 votos para eleger o presidente da Casa. Marinho, que disputou o cargo em 2023, mas perdeu para Rodrigo Pacheco, é um dos cotados à disputa que acontece em fevereiro de 2027.



"Isso é um assunto para a gente debater após o segundo turno. É evidente que, pelo tamanho da bancada do PL no Senado, do PL na Câmara, uma das duas casas naturalmente vai ter a aspiração do partido de presidi-las. Agora, esse é um processo em que há uma necessidade de uma convergência, de uma transigência, de uma negociação com outros partidos. Porque o PL, por maior que seja a bancada, sozinho não vai eleger ninguém", declarou o senador.



Uma das que também tem pretensão de se lançar candidata na disputa é a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Marinho afirmou que a intenção da colega é "extremamente respeitável" e disse que eles buscarão convergir.



"A Tereza Cristina é uma extraordinária parlamentar, é uma parceira de longa data, foi deputada federal comigo, é minha amiga particular, é uma pessoa extremamente qualificada e tem todo o direito de pleitear, como qualquer outro senador da República. Agora a gente vai sentar e não há confusão entre nós. Vai haver convergência, não tenho dúvida nenhuma", avaliou.

Debates

O senador afirmou que o "Zero Um" tem o desejo de participar de debates com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o segundo turno. Segundo o coordenador, há quatro ou cinco convites para debates, e a campanha deve definir até quarta-feira quais serão os encontros dos quais Flávio participará.



"Ele quer debater com o presidente Lula. Ele deve apenas estabelecer quais os embates que serão feitos, já que há quatro ou cinco convites diferentes e são três semanas apenas", declarou Marinho a jornalistas, em Brasília.



Segundo Marinho, a presença de Flávio nos programas deverá ser divulgada nos próximos dias. "Até quarta-feira, iremos divulgar. Espero que haja também, nesse caso, um compromisso da campanha adversária para que esse debate, de fato, aconteça", continuou.



Marinho disse que a intenção é usar os debates para comparar propostas e modelos de gestão. "Queremos fazer um debate de propostas, queremos fazer um debate em que os modelos de gestão sejam comparados e que o governo que está no exercício do seu mandato possa prestar contas à sociedade", falou.