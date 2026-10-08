Flávio disse também saber o quanto 'é suado' conseguir voto - Reprodução / YouTube

Flávio disse também saber o quanto 'é suado' conseguir votoReprodução / YouTube

Publicado 08/10/2026 10:23





Ao lado da presidente do Podemos, Renata Abreu, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dentre outros, disse: "Sempre acreditei que o Brasil pode sair desse mar de lama, de desesperança e o único caminho da mudança é pela política."



Em sua fala, Flávio disse também saber o quanto "é suado" conseguir voto, por isso agradeceu o apoio do Podemos nesta fase final da corrida presidencial. "Estou honrado pelo que aconteceu no domingo", disse, em referência aos votos que teve no primeiro turno, superando a votação do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva.



A reunião do presidenciável do PL com representantes do Podemos ocorre na manhã desta quinta-feira no seu QG de campanha, no Lago Sul de Brasília. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro , agradeceu deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores, eleitos e não eleitos, do Podemos, que vai formalizar nesta quinta-feira, 8, o apoio à sua candidatura neste segundo turno.Ao lado da presidente do Podemos, Renata Abreu, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dentre outros, disse: "Sempre acreditei que o Brasil pode sair desse mar de lama, de desesperança e o único caminho da mudança é pela política."Em sua fala, Flávio disse também saber o quanto "é suado" conseguir voto, por isso agradeceu o apoio do Podemos nesta fase final da corrida presidencial. "Estou honrado pelo que aconteceu no domingo", disse, em referência aos votos que teve no primeiro turno, superando a votação do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva.A reunião do presidenciável do PL com representantes do Podemos ocorre na manhã desta quinta-feira no seu QG de campanha, no Lago Sul de Brasília.

Flávio amplia vantagem sobre Lula no 2º turno

Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, ampliou a vantagem que teve ao final do primeiro turno sobre o presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva.



De acordo com a pesquisa, que é a primeira divulgada neste segundo turno, Flávio aparece com 53% dos votos válidos e Lula com 47%. No primeiro turno da disputa presidencial, com 100% das urnas apuradas, Flávio pontuou 47,03% e Lula 45,16%, uma vantagem para o senador de 1,87 p.p. Pela pesquisa divulgada hoje, a vantagem do candidato do PL é de 6 p.p.



De acordo com o PoderData/Aya, Lula preserva a preferência em segmentos estratégicos do eleitorado, como as mulheres, onde registra 50% das intenções de voto, contra 42% do senador do PL. Flávio vai melhor no Centro-Oeste (54%), no Sudeste (51%) e no Sul (58%) e entre os que cursaram o ensino médio (55%).

Expectativa de vitória

Os eleitores também foram questionados sobre quem tem mais chances de vencer a disputa pelo Palácio do Planalto neste segundo turno, medindo a expectativa de vitória, não de voto: 54% avaliam que Flávio tem mais chances de vencer a eleição, enquanto 37% consideram Lula o candidato com maior probabilidade de vitória. Outros 9% não souberam responder.



Em uma semana, a expectativa de vitória de Flávio Bolsonaro cresceu 9 pontos porcentuais, enquanto a de Lula recuou 11 pontos porcentuais. Na pesquisa anterior, 45% apostavam na vitória do senador, ante 48% que esperavam a reeleição de Lula.

Rejeição

O avanço de Flávio na pesquisa vem acompanhado da queda na sua taxa de rejeição. Nesta nova rodada do PoderData/Aya, 43% dos entrevistados dizem que não votariam "de jeito nenhum" no senador, um recuo de 3 pontos porcentuais em 7 dias. Entre os que rejeitam Lula, a taxa oscilou de 47% para 46%.



A pesquisa foi realizada entre os dias 5 a 7 de outubro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos, com 3 mil eleitores de todo o País. A margem de erro é der 1,8 ponto porcentual para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo BR-08134/2026.