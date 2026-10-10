Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas realizam ato em São Gonçalo - Reprodução / Redes sociais

Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas realizam ato em São GonçaloReprodução / Redes sociais

Publicado 10/10/2026 11:59





A concentração foi anunciada para às 11h. A escolha de São Gonçalo tem relevância eleitoral para os dois políticos, que tiveram desempenho expressivo na cidade durante o primeiro turno. Flávio recebeu 52,37% dos votos válidos em São Gonçalo, contra 40,41% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Ruas alcançou 59,99%, enquanto Eduardo Paes (PSD) obteve 33,96% na disputa pelo governo fluminense.



O município é administrado por Capitão Nelson (PL), pai de Douglas Ruas. O resultado local acompanha o desempenho do candidato do partido em boa parte do estado: no primeiro turno, ele terminou à frente em 79 dos 92 municípios fluminenses, enquanto Paes liderou em 13 cidades.



A agenda também ocorre no início da campanha de segundo turno para a Presidência. Flávio busca ampliar a mobilização de apoiadores no Rio de Janeiro, estado onde construiu parte de sua trajetória política. A presença de Ruas no ato reforça a aproximação entre as campanhas do PL, embora o cenário da disputa pelo governo estadual tenha mudado após uma decisão da Justiça Eleitoral.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, e Douglas Ruas (PL), que disputa o Governo do Rio , participam, neste sábado (10), de uma motocarreata em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A mobilização marca a retomada das atividades de rua da campanha presidencial no estado e ocorre em um momento decisivo para a definição do resultado da eleição estadual.A concentração foi anunciada para às 11h. A escolha de São Gonçalo tem relevância eleitoral para os dois políticos, que tiveram desempenho expressivo na cidade durante o primeiro turno. Flávio recebeu 52,37% dos votos válidos em São Gonçalo, contra 40,41% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Ruas alcançou 59,99%, enquanto Eduardo Paes (PSD) obteve 33,96% na disputa pelo governo fluminense.O município é administrado por Capitão Nelson (PL), pai de Douglas Ruas. O resultado local acompanha o desempenho do candidato do partido em boa parte do estado: no primeiro turno, ele terminou à frente em 79 dos 92 municípios fluminenses, enquanto Paes liderou em 13 cidades.A agenda também ocorre no início da campanha de segundo turno para a Presidência. Flávio busca ampliar a mobilização de apoiadores no Rio de Janeiro, estado onde construiu parte de sua trajetória política. A presença de Ruas no ato reforça a aproximação entre as campanhas do PL, embora o cenário da disputa pelo governo estadual tenha mudado após uma decisão da Justiça Eleitoral.

Retotalização acontece neste sábado



A motocarreata ocorre no mesmo dia em que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realiza a retotalização dos votos para governador. O procedimento está marcado para as 15h, na sede da Corte, no Centro do Rio, e será conduzido pelo presidente do tribunal, desembargador Claudio de Mello Tavares.



A medida foi determinada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manter, na quinta-feira (8), o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e anular os 274.411 votos recebidos por ele no primeiro turno. Por cinco votos a dois, os ministros determinaram que os números atribuídos ao ex-governador sejam excluídos do cálculo dos votos válidos.



Na apuração inicial, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos válidos. Eduardo Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%. Com a retirada dos números de Garotinho da base de cálculo, o percentual do candidato do PL ultrapassa a marca de 50%, patamar necessário para a eleição em primeiro turno.



A retotalização não representa uma recontagem. Os números registrados pelas urnas permanecem os mesmos, mas o sistema da Justiça Eleitoral recalcula os percentuais de acordo com a decisão judicial. O procedimento poderá confirmar a eleição de Ruas sem a realização de uma nova etapa contra Paes.



O ex-prefeito do Rio afirmou respeitar a decisão judicial, embora tenha questionado a ausência de segundo turno. A tentativa de suspender os efeitos do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) também não avançou: o ministro Cristiano Zanin rejeitou o pedido apresentado pela coligação de Paes.



A conclusão do procedimento eleitoral é aguardada para definir oficialmente o resultado da disputa estadual. Enquanto isso, a motocarreata em São Gonçalo reúne lideranças do PL em uma agenda voltada à campanha presidencial, em meio às mudanças no cenário político fluminense.