Lula durante visita ao Rio Grande do NorteReprodução / X
Lula questiona corte de R$ 250 bilhões prometido por Flávio Bolsonaro
Presidente citou instabilidades geopolíticas, guerra no Irã e medidas do governo para evitar alta excessiva do preço do preço dos combustíveis
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Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas participam de motocarreata em São Gonçalo
Ato reúne apoiadores na Região Metropolitana e ocorre no mesmo dia em que o TRE-RJ retotaliza os votos para governador
TRE-RJ realiza retotalização dos votos e Ruas pode ser eleito governador
Procedimento está marcado para as 15h, na sede da Corte, após o TSE manter o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho
TSE manda suspender site que oferece criptomoedas por apoio a Flávio
Campanha de Lula apresentou denúncia à Procuradoria-Geral Eleitoral
Quem é a ex-miss prestes a se tornar vice-governadora do Rio
Católica e alinhada ao conservadorismo, Fernanda Louback (PL) já participou do programa Zorra Total e teve loja de joias em Niterói
Paes diz que respeita decisão judicial e promete fiscalizar o governo
Candidato agradeceu aos mais de 3,7 milhões de eleitores e afirmou que PSD seguirá cobrando resultados
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