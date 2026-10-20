Alckmin afirmou que o governo continuará trabalhando em conjunto com governadores e prefeitos - PSB/site oficial

Alckmin afirmou que o governo continuará trabalhando em conjunto com governadores e prefeitosPSB/site oficial

Publicado 20/10/2026 20:07



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 20, que o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , tem "espírito republicano" e respeitará os resultados das eleições, independentemente dos partidos vencedores nos Estados e municípios. Durante coletiva de imprensa em Curitiba, Alckmin criticou o adversário na campanha, o senador Flávio Bolsonaro (PL), associando o candidato à extrema direita e à "barbárie".

"O presidente Lula é um democrata, com espírito republicano, e quem for eleito vai ser respeitado", afirmou Alckmin, que também é vice na chapa de Lula nas eleições de 2026.



Segundo Alckmin, o governo continuará trabalhando em conjunto com governadores e prefeitos. "O governo vai fazer um trabalho federativo, ouvindo Estados e municípios", acrescentou.



O vice-presidente também afirmou que a disputa eleitoral não deve ser tratada apenas como um confronto entre campos ideológicos, mas como uma escolha sobre o respeito às instituições democráticas. "Você pode ser um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. O que diferencia mulheres e homens na vida pública é quem tem apreço pela democracia e quem não tem", declarou.



Ao criticar o bolsonarismo, Alckmin questionou discursos de ruptura institucional. "Onde é que já se viu alguém dizer que vai rasgar a Constituição e prorrogar seu próprio mandato?", afirmou.



"Essa é a nossa luta. Na democracia é o povo que manda, e quem ouve mais o povo erra menos. Não é questão de direita ou esquerda, é apreço pela democracia ou pela barbárie", acrescentou Alckmin.



Em coletiva de imprensa no dia 7 de outubro, Flávio declarou que o Brasil não vive uma "democracia plena" e defendeu usar a maioria de seus aliados no Congresso para mudar a Constituição e "redemocratizar o país".



Entre as propostas mencionadas pelo candidato estão mudanças no Judiciário e o fim da reeleição, com possibilidade de ampliar o mandato presidencial de quatro para cinco anos. Flávio afirmou que as alterações dependeriam de aprovação de propostas de emenda à Constituição (PECs) pelo Congresso.

Alckmin agradeceu apoio de Greca

Ainda durante o evento de campanha "Paraná pela Virada", Geraldo Alckmin afirmou ter ficado "muito feliz" com o apoio de Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba.

Greca (MDB), que foi candidato a vice-governador do Paraná na chapa de Sandro Alex (PSD), apoiada pelo governador Ratinho Junior (PSD), declarou apoio à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno.

A manifestação foi publicada nas redes sociais na noite da segunda-feira, 19, e contraria o posicionamento de seus aliados políticos no Estado, que apoiam o candidato Flávio Bolsonaro (PL).



Durante um sarau em Curitiba, Greca fez um discurso em defesa da soberania nacional e das políticas sociais e culturais do governo federal.