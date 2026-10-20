Alckmin afirmou que o governo continuará trabalhando em conjunto com governadores e prefeitosPSB/site oficial
Segundo Alckmin, o governo continuará trabalhando em conjunto com governadores e prefeitos. "O governo vai fazer um trabalho federativo, ouvindo Estados e municípios", acrescentou.
O vice-presidente também afirmou que a disputa eleitoral não deve ser tratada apenas como um confronto entre campos ideológicos, mas como uma escolha sobre o respeito às instituições democráticas. "Você pode ser um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. O que diferencia mulheres e homens na vida pública é quem tem apreço pela democracia e quem não tem", declarou.
Ao criticar o bolsonarismo, Alckmin questionou discursos de ruptura institucional. "Onde é que já se viu alguém dizer que vai rasgar a Constituição e prorrogar seu próprio mandato?", afirmou.
"Essa é a nossa luta. Na democracia é o povo que manda, e quem ouve mais o povo erra menos. Não é questão de direita ou esquerda, é apreço pela democracia ou pela barbárie", acrescentou Alckmin.
Em coletiva de imprensa no dia 7 de outubro, Flávio declarou que o Brasil não vive uma "democracia plena" e defendeu usar a maioria de seus aliados no Congresso para mudar a Constituição e "redemocratizar o país".
Entre as propostas mencionadas pelo candidato estão mudanças no Judiciário e o fim da reeleição, com possibilidade de ampliar o mandato presidencial de quatro para cinco anos. Flávio afirmou que as alterações dependeriam de aprovação de propostas de emenda à Constituição (PECs) pelo Congresso.
Alckmin agradeceu apoio de Greca
Durante um sarau em Curitiba, Greca fez um discurso em defesa da soberania nacional e das políticas sociais e culturais do governo federal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.