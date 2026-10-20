Tarcísio de Freitas participou da inauguração da nova sede da rádio TMC, em São Paulo, nesta terça-feira - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Tarcísio de Freitas participou da inauguração da nova sede da rádio TMC, em São Paulo, nesta terça-feiraMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 20/10/2026 14:21

O governador reeleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avalia que o senador Flávio Bolsonaro (PL) "conseguiu encurralar o Lula com relação aos aspectos relacionados à corrupção" no debate Band/Estadão do domingo, 18 . A declaração foi feita em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 20.

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"Flávio conseguiu colocar seus pontos e conseguiu encurralar o Lula com relação aos aspectos relacionados à corrupção", disse Tarcísio.



O governador participou, nesta terça-feira, da inauguração da nova sede da rádio TMC, em São Paulo (SP), junto do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). A jornalistas, ele afirmou que "a corrupção é uma tônica dos governos do PT". "A gente viu muitos casos ao longo do tempo, eu poderia citar o Gamecorp, Mensalão, Petrolão, agora o INSS e Master", complementou.



Ele avalia que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro "colocou as suas pautas", como a de segurança pública. "A grande virtude do Flávio neste período é conseguir se conectar com a dor do cidadão, que deu uma resposta no primeiro turno, que foi uma resposta em prol da mudança, isso está no sentimento das pessoas", disse. Ele afirmou, ainda, que tem certeza que a mesma resposta deverá vir no segundo turno e que está com uma expectativa positiva em relação a vitória do candidato do PL.



Depois, o prefeito Ricardo Nunes concedeu coletiva aos jornalistas e comentou do caso de suposto vazamento de dados sigilosos do Smart Sampa, sistema de monitoramento por câmeras e reconhecimento facial da sua gestão, que é utilizado como espelho de uma das propostas de segurança pública da campanha de Flávio Bolsonaro (Smart Brasil).



"O sistema é absolutamente seguro, a gente não tem nenhuma ocorrência de utilização indevida do sistema", disse. Ele atribuiu o suposto vazamento a um funcionário da Guarda Civil Metropolitana. "Flávio conseguiu colocar seus pontos e conseguiu encurralar o Lula com relação aos aspectos relacionados à corrupção", disse Tarcísio.O governador participou, nesta terça-feira, da inauguração da nova sede da rádio TMC, em São Paulo (SP), junto do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). A jornalistas, ele afirmou que "a corrupção é uma tônica dos governos do PT". "A gente viu muitos casos ao longo do tempo, eu poderia citar o Gamecorp, Mensalão, Petrolão, agora o INSS e Master", complementou.Ele avalia que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro "colocou as suas pautas", como a de segurança pública. "A grande virtude do Flávio neste período é conseguir se conectar com a dor do cidadão, que deu uma resposta no primeiro turno, que foi uma resposta em prol da mudança, isso está no sentimento das pessoas", disse. Ele afirmou, ainda, que tem certeza que a mesma resposta deverá vir no segundo turno e que está com uma expectativa positiva em relação a vitória do candidato do PL.Depois, o prefeito Ricardo Nunes concedeu coletiva aos jornalistas e comentou do caso de suposto vazamento de dados sigilosos do Smart Sampa, sistema de monitoramento por câmeras e reconhecimento facial da sua gestão, que é utilizado como espelho de uma das propostas de segurança pública da campanha de Flávio Bolsonaro (Smart Brasil)."O sistema é absolutamente seguro, a gente não tem nenhuma ocorrência de utilização indevida do sistema", disse. Ele atribuiu o suposto vazamento a um funcionário da Guarda Civil Metropolitana.

Meta afirma que adotou medidas para garantir igualdade entre campanhas

A empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na manhã desta terça-feira (20), que adotou medidas para garantir que as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) recebam tratamento igualitário nas plataformas da empresa durante o segundo turno das eleições de 2026. Em manifestação enviada à Corte, a Meta disse que está trabalhando para comprovar o cumprimento das determinações judiciais sobre a distribuição de conteúdo político-eleitoral e a veiculação de anúncios das candidaturas.

No documento, a empresa afirmou que suas equipes estão reunindo a documentação exigida pelo tribunal e reiterou o compromisso de atender à decisão. "O Facebook Brasil e as equipes da Meta trabalham de forma incessante para produzir a documentação em cumprimento das dezessete alíneas da ordem", escreveu.