Tarcísio de Freitas participou da inauguração da nova sede da rádio TMC, em São Paulo, nesta terça-feiraMarcello Casal Jr./Agência Brasil
"Flávio conseguiu colocar seus pontos e conseguiu encurralar o Lula com relação aos aspectos relacionados à corrupção", disse Tarcísio.
O governador participou, nesta terça-feira, da inauguração da nova sede da rádio TMC, em São Paulo (SP), junto do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). A jornalistas, ele afirmou que "a corrupção é uma tônica dos governos do PT". "A gente viu muitos casos ao longo do tempo, eu poderia citar o Gamecorp, Mensalão, Petrolão, agora o INSS e Master", complementou.
Ele avalia que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro "colocou as suas pautas", como a de segurança pública. "A grande virtude do Flávio neste período é conseguir se conectar com a dor do cidadão, que deu uma resposta no primeiro turno, que foi uma resposta em prol da mudança, isso está no sentimento das pessoas", disse. Ele afirmou, ainda, que tem certeza que a mesma resposta deverá vir no segundo turno e que está com uma expectativa positiva em relação a vitória do candidato do PL.
Depois, o prefeito Ricardo Nunes concedeu coletiva aos jornalistas e comentou do caso de suposto vazamento de dados sigilosos do Smart Sampa, sistema de monitoramento por câmeras e reconhecimento facial da sua gestão, que é utilizado como espelho de uma das propostas de segurança pública da campanha de Flávio Bolsonaro (Smart Brasil).
"O sistema é absolutamente seguro, a gente não tem nenhuma ocorrência de utilização indevida do sistema", disse. Ele atribuiu o suposto vazamento a um funcionário da Guarda Civil Metropolitana.