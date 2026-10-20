André Janones foi internado depois de atuar, como convidado de Lula, nos bastidores do debate presidencial - Reprodução

André Janones foi internado depois de atuar, como convidado de Lula, nos bastidores do debate presidencialReprodução

Publicado 20/10/2026 09:58





"Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", escreveu Janones. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente à "maior vitória de sua vida". O deputado federal André Janones (Rede-MG) anunciou que receberá alta hospitalar nesta terça-feira (20) após ser internado por causa de uma arritmia cardíaca . Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que deixará o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, às 13h13. Janones coordena a criação e a administração do canal de WhatsApp "Exército do Lula", de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", escreveu Janones. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente à "maior vitória de sua vida".