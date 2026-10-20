André Janones foi internado depois de atuar, como convidado de Lula, nos bastidores do debate presidencialReprodução
"Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", escreveu Janones. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente à "maior vitória de sua vida".
O deputado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma arritmia cardíaca. Ele estava nos bastidores do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado no domingo (18) entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo, como um dos convidados do candidato à reeleição pelo PT. Ao longo de todo o debate, o deputado enviou mensagens no canal orientando os apoiadores a como agir nas redes sociais.
Um boletim médico divulgado na tarde de segunda-feira (19) informou que Janones apresentava evolução clínica favorável, sem novos episódios de arritmia, e poderia receber alta em até 48 horas. O quadro era considerado estável, e o parlamentar estava sob os cuidados da equipe da cardiologista Ludhmila Hajjar.
Lula também publicou uma mensagem de apoio ao deputado nas redes sociais. O presidente afirmou que já havia conversado por telefone com Janones e enviou um recado durante uma passeata em Porto Alegre.
"Meu companheiro André Janones está se recuperando depois da batalha de ontem e já já estará de volta ao batente, pronto para mais uma jornada com o nosso Exército do Lula", escreveu o presidente. "Vamos lá, meu general. Vamos ativar nosso exército".
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