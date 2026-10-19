Lula promete transporte gratuito aos fins de semana e escala 5x2 - Reprodução SBT

Lula promete transporte gratuito aos fins de semana e escala 5x2Reprodução SBT

Publicado 19/10/2026 21:10 | Atualizado 19/10/2026 22:03

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o fim da escala 6x1 e prometeu enviar ao Congresso uma proposta para garantir transporte público gratuito aos fins de semana. Em entrevista ao SBT, o candidato à reeleição também apresentou propostas para renegociar dívidas, combater o crime organizado e ampliar o atendimento a pacientes com câncer.

Confiante na vitória no segundo turno, marcado para 25 de outubro, Lula afirmou que a mobilização de apoiadores aumentou na reta final da campanha. “Só para você ter ideia, no último final de semana foram quase 1.700 movimentos em cidades diferenciadas, de passeata, de carreata”, declarou.





Lula defende escala 5x2 e transporte gratuito





Ao defender a redução da jornada de trabalho, Lula afirmou que a escala 6x1 prejudica o descanso dos trabalhadores e destacou a sobrecarga das mulheres com tarefas domésticas. “Nós não podemos continuar numa escala de trabalho em que as pessoas trabalham seis dias e descansam só um”, disse.



O presidente afirmou que pretende propor transporte coletivo gratuito aos fins de semana para que os trabalhadores possam aproveitar os dias de descanso. Questionado sobre o financiamento, mencionou os R$ 60 bilhões destinados a emendas parlamentares naquele ano.



Na área econômica, Lula também falou sobre uma nova etapa do Desenrola, voltada à renegociação de dívidas bancárias. A proposta prevê a compra de débitos com descontos que, segundo ele, podem chegar a 95%. O presidente afirmou ainda que pretende oferecer até R$ 5 mil para ajudar os devedores a recomeçar a vida financeira.





Propostas para segurança pública





Lula disse ser favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. Sobre a saída temporária de presos, defendeu o benefício para detentos que atendam aos critérios legais e tenham bom comportamento.



“Eu continuo defendendo que as pessoas têm que ter o direito de ver seus filhos”, afirmou.



O presidente também declarou que pretende criar um Ministério da Segurança Pública caso a proposta de emenda à Constituição sobre o tema seja aprovada. Entre as medidas citadas, estão dobrar os efetivos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e transformar 138 presídios estaduais em unidades de segurança máxima para impedir que facções criminosas comandem delitos de dentro das cadeias.





Lula promete tratamento contra câncer em até 30 dias

Na saúde, o presidente afirmou que pretende reduzir o tempo entre a consulta, a detecção do câncer e o início do tratamento. “A gente garanta que entre a consulta, detectar o câncer, começar o tratamento, não ultrapasse de 30 dias”, declarou.



Lula também mencionou a instalação de aceleradores lineares para radioterapia e a circulação de 150 carretas para a realização de exames pelo país.





Presidente defende critérios para indicações ao STF





Questionado sobre futuras indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF), Lula afirmou que pretende seguir critérios profissionais e de competência jurídica. Também defendeu discutir mudanças no processo de escolha dos ministros, com participação da sociedade e a possibilidade de estabelecer mandatos.



“Eu acho que para ser ministro da Suprema Corte, a gente vai ter que discutir. Outro critério para escolher, não pode ser só o presidente da República. Eu quero ver se a sociedade participa disso”, disse.