Deputado federal André Janones (Rede-MG) - Divulgação

Deputado federal André Janones (Rede-MG)Divulgação

Publicado 19/10/2026 16:08

O deputado federal André Janones (Rede-MG) está clinicamente estável após sofrer uma arritmia na madrugada desta segunda-feira (19), segundo boletim médico do Hospital Vila Nova Star. O parlamentar está sob monitorização cardíaca contínua, e sua evolução é boa. Segundo a unidade, a expectativa é de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso o quadro de estabilidade seja mantido.

Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital pouco antes das 2h, com arritmia considerada grave e falta de ar. Ele está sob os cuidados da cardiologista Ludhmila Hajjar.







A internação ocorreu horas depois de Janones acompanhar o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizado no domingo (18), nos estúdios da Band, em São Paulo. Após o encontro, o deputado publicou um vídeo nas redes sociais em que comentou o confronto político e falou sobre o cansaço.



O parlamentar também administra o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que reúne cerca de 5,4 milhões de seguidores. A ferramenta é utilizada para divulgar conteúdos de apoio ao presidente e mensagens relacionadas ao cenário político nacional.



Segundo as informações divulgadas inicialmente, não houve novas publicações do deputado nas redes sociais após a internação. A última mensagem dele registrada no canal teria sido enviada por volta de 0h40, antes de ele dar entrada no hospital.



A Rede Sustentabilidade também se manifestou sobre a situação e informou que integrantes da legenda e pessoas ligadas ao canal estavam em oração pela recuperação do deputado. LEIA MAIS: Campanha de Flávio sugere desligamento do Bolsa Família após dois anos A internação ocorreu horas depois de Janones acompanhar o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizado no domingo (18), nos estúdios da Band, em São Paulo. Após o encontro, o deputado publicou um vídeo nas redes sociais em que comentou o confronto político e falou sobre o cansaço.O parlamentar também administra o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que reúne cerca de 5,4 milhões de seguidores. A ferramenta é utilizada para divulgar conteúdos de apoio ao presidente e mensagens relacionadas ao cenário político nacional.Segundo as informações divulgadas inicialmente, não houve novas publicações do deputado nas redes sociais após a internação. A última mensagem dele registrada no canal teria sido enviada por volta de 0h40, antes de ele dar entrada no hospital.A Rede Sustentabilidade também se manifestou sobre a situação e informou que integrantes da legenda e pessoas ligadas ao canal estavam em oração pela recuperação do deputado.

Quem é André Janones?

André Janones ganhou notoriedade nas redes sociais antes mesmo de entrar para a política, com vídeos de denúncias e cobranças a autoridades. Em 2018, foi eleito deputado federal por Minas Gerais pelo Avante, com 178.660 votos, após viralizar durante a greve dos caminhoneiros. Em 2022, ampliou sua votação para 238.967 votos e chegou a lançar uma pré-candidatura à Presidência, mas desistiu para apoiar Lula. Em 2026, migrou para a Rede Sustentabilidade e foi reeleito com 78.780 votos. O parlamentar mantém presença frequente no debate político, com publicações e manifestações voltadas principalmente ao enfrentamento de adversários do campo bolsonarista.

