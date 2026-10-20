Considerando votos totais, Flávio Bolsonaro tem 48% e Lula, 45%Reprodução
No último levantamento, divulgado em 1º de outubro, antes da realização do primeiro turno, Flávio tinha 51% dos votos válidos e Lula registrava 49%. O cálculo exclui votos brancos, nulos e entrevistados que não sabem ou não responderam.
Considerando as intenções de votos totais, Flávio oscilou de 46% para 48%, enquanto Lula permaneceu com 45%. A diferença numérica entre os candidatos passou de um para três pontos porcentuais. Os que pretendem votar em branco ou anular permaneceram em 5%, e os que não sabem ou não responderam passaram de 4% para 2%.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio registra 47% e Lula, 44%. Brancos e nulos somam 5%, enquanto 4% não sabem ou não responderam.
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva obteve 53.879.538 votos, correspondentes a 45,16%, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Regiões
A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone, com entrevistadores humanos, entre 15 e 19 de outubro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.
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