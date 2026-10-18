Debate entre Lula e Flávio é marcado por acusações e confrontos diretos

Lula buscou defender os resultados de suas gestões e apresentar a continuidade de seu governo como caminho para o crescimento econômico e a redução das desigualdades. Flávio concentrou críticas nos gastos públicos, nas promessas do presidente e na condução de políticas econômicas e de segurança. Os dois também recorreram ao histórico político do adversário para questionar sua credibilidade diante do eleitorado, muitas vezes utilizando ataques pessoais.

INSS e corrupção abrem confronto

No primeiro bloco, os candidatos discutiram corrupção e as responsabilidades dos governos diante de denúncias envolvendo recursos públicos. O debate também abordou o INSS e medidas relacionadas à licença-maternidade.

Lula procurou separar as irregularidades investigadas das ações adotadas por sua administração e defendeu a atuação do governo diante dos problemas identificados. O presidente também usou o histórico econômico de seus mandatos para rebater as críticas do adversário e sustentar que o país voltou a apresentar resultados positivos após sua chegada ao Planalto.

Flávio contestou a defesa do presidente e questionou a capacidade do governo de enfrentar irregularidades. O senador procurou associar as críticas à gestão petista à necessidade de mudanças na administração federal, sustentando que pretende adotar outra condução política e econômica.

As acusações sobre corrupção e a condução de políticas públicas deram o tom inicial do confronto. Em vez de se limitarem à apresentação de propostas, os dois candidatos tentaram responsabilizar o adversário por problemas enfrentados pelo país. Flávio se refereriu a Lula como "corrputo" e o atual presidente chamou o filho de Jair Bolsonaro de "miliciano".

Flávio mencionou Roberta Luchsinger, apontada no debate como ligada ao caso envolvendo uma investigação sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Ele também questionou a relação dela com o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Flávio levantou suspeitas sobre possíveis repasses financeiros ao filho do petista, que, segundo ele, vive na Espanha.

Lula rebateu e afirmou que o caso deve ser esclarecido pela Polícia Federal. O presidente negou manter um escritório com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e disse que a investigação deverá apurar as responsabilidades.

“É um problema da Polícia Federal. A Polícia Federal vai cuidar”, declarou Lula.

Saúde, saidinhas e custo de vida no segundo bloco