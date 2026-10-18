Publicidade
Debate entre Lula e Flávio é marcado por acusações e confrontos diretos
Presidente defendeu ações do governo e resultados econômicos, enquanto senador criticou custo de vida e prometeu endurecer combate ao crime
O primeiro debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, realizado neste domingo (18), na Band, foi marcado por acusações mútuas, questionamentos sobre a atuação dos governos e propostas para a economia e a segurança pública. Ao longo dos blocos, os candidatos divergiram sobre corrupção, previdência, saúde, custo de vida, privatizações, políticas industriais e medidas para combater o crime.
Lula buscou defender os resultados de suas gestões e apresentar a continuidade de seu governo como caminho para o crescimento econômico e a redução das desigualdades. Flávio concentrou críticas nos gastos públicos, nas promessas do presidente e na condução de políticas econômicas e de segurança. Os dois também recorreram ao histórico político do adversário para questionar sua credibilidade diante do eleitorado, muitas vezes utilizando ataques pessoais.
INSS e corrupção abrem confronto
No primeiro bloco, os candidatos discutiram corrupção e as responsabilidades dos governos diante de denúncias envolvendo recursos públicos. O debate também abordou o INSS e medidas relacionadas à licença-maternidade.
Lula procurou separar as irregularidades investigadas das ações adotadas por sua administração e defendeu a atuação do governo diante dos problemas identificados. O presidente também usou o histórico econômico de seus mandatos para rebater as críticas do adversário e sustentar que o país voltou a apresentar resultados positivos após sua chegada ao Planalto.
Flávio contestou a defesa do presidente e questionou a capacidade do governo de enfrentar irregularidades. O senador procurou associar as críticas à gestão petista à necessidade de mudanças na administração federal, sustentando que pretende adotar outra condução política e econômica.
As acusações sobre corrupção e a condução de políticas públicas deram o tom inicial do confronto. Em vez de se limitarem à apresentação de propostas, os dois candidatos tentaram responsabilizar o adversário por problemas enfrentados pelo país. Flávio se refereriu a Lula como "corrputo" e o atual presidente chamou o filho de Jair Bolsonaro de "miliciano".
Flávio mencionou Roberta Luchsinger, apontada no debate como ligada ao caso envolvendo uma investigação sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Ele também questionou a relação dela com o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Flávio levantou suspeitas sobre possíveis repasses financeiros ao filho do petista, que, segundo ele, vive na Espanha.
Lula rebateu e afirmou que o caso deve ser esclarecido pela Polícia Federal. O presidente negou manter um escritório com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e disse que a investigação deverá apurar as responsabilidades.
“É um problema da Polícia Federal. A Polícia Federal vai cuidar”, declarou Lula.
Saúde, saidinhas e custo de vida no segundo bloco
A saúde pública e a segurança também estiveram entre os temas do segundo bloco. Os candidatos divergiram sobre as medidas necessárias para enfrentar a criminalidade e sobre o tratamento dado a presos que deixam unidades penitenciárias em saídas temporárias.
Ao defender o endurecimento penal, Flávio resumiu sua posição sobre o benefício: "Se o cara for bandido, não sai". A fala reforçou a linha de discurso do senador, que apresentou a segurança como uma das áreas em que pretende promover mudanças caso seja eleito.
Lula, por sua vez, defendeu a atuação de seu governo e contestou a avaliação do adversário sobre a situação do país. O candidato à reeleição também levou a discussão para a economia doméstica e afirmou que o custo de vida estava mais caro durante o governo de Jair Bolsonaro, pai do adversário.
Flávio respondeu com propostas voltadas ao endividamento das famílias e das empresas. Entre as medidas apresentadas, prometeu a criação do Ministério da Prosperidade e a previsão de períodos de carência para facilitar a reorganização financeira: seis meses para pessoas físicas e um ano para empresas.
O senador apresentou a iniciativa como parte de um projeto para ampliar o dinheiro disponível no orçamento das famílias. Lula, por outro lado, procurou defender os resultados econômicos de sua administração e questionar a comparação feita pelo adversário.
Produtividade, terras raras e relação com os Estados Unidos
No terceiro bloco, a discussão avançou para produtividade, desenvolvimento industrial, economia digital e exploração de recursos naturais estratégicos, como as terras raras. O tema abriu espaço para divergências sobre o papel do Estado, os investimentos públicos e a relação do Brasil com os Estados Unidos.
Lula citou a política industrial de seu governo, incluindo a iniciativa Nova Indústria Brasil, e defendeu investimentos em setores ligados à transformação tecnológica e à economia verde. O presidente sustentou que o país precisa ampliar sua capacidade produtiva e qualificar trabalhadores para acompanhar as mudanças econômicas.
Flávio apresentou propostas relacionadas à ampliação do acesso à internet, à capacitação profissional e à oferta de crédito. O senador defendeu medidas que, segundo ele, podem estimular a atividade econômica e criar oportunidades para trabalhadores e empreendedores.
A discussão também passou pela transparência. Lula desafiou o adversário a abrir sigilos bancário e telefônico, em uma tentativa de pressioná-lo durante o confronto.
Já Flávio defendeu a ideia do programa Smart Brasil, a instalação de mais de um milhão de câmeras e iniciativas como a criação de um cadastro de pedófilos. Ele também mencionou a redução da maioridade penal e a castração química como instrumentos de endurecimento das políticas criminais.
Lula rebateu o discurso de endurecimento penal destacando medidas de segurança e ações econômicas de seu governo. O presidente citou o bloqueio de celulares e iniciativas de renegociação de dívidas, incluindo R$ 12,7 bilhões em valores perdoados para Microempreendedores Individuais (MEIs), segundo os números apresentados por ele durante o debate.
Privatizações e papel do Estado voltam ao centro
Nas considerações finais, Lula retomou a defesa da atuação estatal e criticou privatizações realizadas em governos anteriores. O presidente citou a Petrobras, a Eletrobras e a antiga BR Distribuidora para sustentar que a venda de empresas públicas pode reduzir a capacidade de intervenção do governo em setores estratégicos.
Ao falar sobre os preços dos combustíveis, Lula argumentou que a privatização da distribuição limita a capacidade de controle do governo sobre os valores pagos pelos consumidores. Também criticou as condições estabelecidas para uma eventual recompra de ativos e defendeu a manutenção de empresas estatais fortes.
"Eu quero um Estado forte e produtivo", afirmou o presidente. Lula também questionou os benefícios das privatizações e perguntou quem teria ganhado com a venda da antiga BR Distribuidora. Na avaliação dele, a população perdeu capacidade de influência sobre o setor.
O presidente citou ainda a recuperação de atividades industriais para defender o balanço de sua gestão. "Já recuperamos a indústria naval. Já recuperamos a indústria de fertilizantes", declarou, ao sustentar que o Brasil tem condições de ampliar sua produção e avançar economicamente.
Lula também retomou números de seus mandatos anteriores e afirmou que o país tem potencial para crescer mais. Segundo ele, quando deixou a Presidência pela primeira vez, o Brasil tinha quase US$ 270 bilhões em reservas internacionais e registrava crescimento econômico de 7,5%. O presidente afirmou que o país voltou a crescer acima de 3% depois de seu retorno ao governo.
No encerramento, Lula defendeu a continuidade do governo dele e afirmou que o país tem condições de avançar mais na economia. O presidente também mencionou manifestações populares em defesa da democracia e criticou a possibilidade de novas privatizações.
Flávio aproveitou o encerramento para voltar a criticar o presidente e questionar o cumprimento de promessas feitas durante os governos petistas. O senador afirmou que pretende concentrar sua administração nas necessidades da população e não nos interesses de grupos privilegiados.
"Eu jamais vou me comportar dessa forma como ele fez aqui hoje, porque eu vou me comprometer com três coisas. Eu jamais vou prometer aquilo que eu não vou poder cumprir", declarou.
Flávio agradeceu aos eleitores que apoiaram sua candidatura e classificou sua campanha como propositiva e sem ódio. O senador também pediu que os brasileiros votem sem medo de represálias, lembrando que o voto é secreto.
O próximo debate previsto entre os candidatos será realizado pela TV Globo na sexta-feira (23), dois dias antes do segundo turno. A votação que definirá o próximo presidente da República está marcada para domingo (25).
Eleições
Debate entre Lula e Flávio é marcado por acusações e confrontos diretos
Presidente defendeu ações do governo e resultados econômicos, enquanto senador criticou custo de vida e prometeu endurecer combate ao crime
Eleições
Apenas um local de votação foi alterado para o segundo turno no RJ
Modificação na capital afeta quase 2 mil eleitoras e eleitores do bairro de Brás de Pina, na Zona Norte
Eleições
Mais de 4 mil seções eleitorais tiveram locais de votação alterados
TSE orienta consultar novo endereço com antecedência; mudanças para o 2º turno ocorreram por motivos práticos, como acessibilidade
Eleições
Veja agenda dos candidatos à Presidência neste sábado
Tecnicamente empatados em pesquisa, Lula e Flávio Bolsonaro seguem em campanha em busca de votos a oito dias do segundo turno
Eleições
Pesquisa Ipespe: Flávio tem 51,2% e Lula 48,8%
A vantagem do senador diminuiu três pontos porcentuais em uma semana
Eleições
Abstenção de eleitores com mais de 70 anos cai em 2026
O percentual de idosos que não foram votar passou de 58,8% em 2022 para 49,1% no primeiro turno deste ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.