No segundo turno, os eleitores votam para presidente e, em alguns estados, para governador - Lula Marques / Agência Brasil

No segundo turno, os eleitores votam para presidente e, em alguns estados, para governadorLula Marques / Agência Brasil

Publicado 17/10/2026 19:21 | Atualizado 17/10/2026 19:34





Mesmo assim, o TSE alerta os eleitores para que confiram com antecedência se a sua seção está entre as que mudaram de endereço. A consulta pode ser feita no aplicativo e-título ou no



De acordo com o TSE, as mudanças ocorreram por motivos práticos, como reforma de última hora em locais de votação e melhoria de acessibilidade em algumas seções. Houve também casos em que o local de votação sofreu danos por causa das fortes chuvas e ventos.



A maior parte das alterações de endereço de seções foram nos estados de São Paulo (982 seções), Minas Gerais (514), Rio de Janeiro (431) e Bahia (312). Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que alterou o local de votação de 4.352 seções eleitorais neste 2º turno. Isso corresponde a apenas 0,87% das seções do país.Mesmo assim, o TSE alerta os eleitores para que confiram com antecedência se a sua seção está entre as que mudaram de endereço. A consulta pode ser feita no aplicativo e-título ou no portal do TSE , no menu “autoatendimento eleitoral”.De acordo com o TSE, as mudanças ocorreram por motivos práticos, como reforma de última hora em locais de votação e melhoria de acessibilidade em algumas seções. Houve também casos em que o local de votação sofreu danos por causa das fortes chuvas e ventos.A maior parte das alterações de endereço de seções foram nos estados de São Paulo (982 seções), Minas Gerais (514), Rio de Janeiro (431) e Bahia (312).

O TSE também esclareceu que a transferência de um local de votação para outro prédio não significa redução de seções ou prejuízo aos eleitores. No segundo turno, a expectativa é de filas menores e maior rapidez no fluxo de atendimento, já que a votação será mais rápida, com menos cargos em disputa.



Primeiro turno



Segundo dados do TSE, no 1º turno das eleições, 1.904 urnas foram substituídas, o que corresponde a 0,35% das urna. Em nenhum local foi necessário fazer votação manual.



O 2º turno das eleições ocorre no próximo dia 25, domingo, de 8h às 17h, horário de Brasília.



Desta vez os eleitores votam apenas para presidente da República. No Distrito Federal e a mais cinco estados também terão disputa para governador: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.