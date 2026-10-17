Candidatos à Presidência seguem em campanha para o segundo turno, marcado para 25 de outubro - Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

Candidatos à Presidência seguem em campanha para o segundo turno, marcado para 25 de outubroLula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

Publicado 17/10/2026 19:08

A praticamente uma semana do segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (25), os candidatos à presidência da República contaram com mais um dia de campanha neste sábado, 17. Flávio Bolsonaro (PL) participou de um evento na manhã deste sábado (17) na Orla de Camburi, em Vitória (ES). O candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve compromissos públicos de campanha neste sábado.

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) acompanharam a agenda de Flávio Bolsonaro. À tarde, o candidato esteve na orla de Salvador (BA), com concentração no Morro do Cristo. Neste domingo (18), às 11h, ele cumprirá agenda na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Nessa sexta (16), Flávio participou de uma sabatina na TV Globo . Entre os temas, o candidato falou sobre a mudança do voto em relação ao fim da escala 6x1. "Eu sempre defendi mais liberdade para que os trabalhadores pudessem, inclusive, montar sua própria jornada de trabalho. Como eu ouvi da grande maioria dos trabalhadores que eles estavam favoráveis ao fim da escala 6X1. Eu resolvi seguir a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros”, afirmou o senador.

Horas antes da entrevista, o senador almoçou com integrantes da cúpula da emissora carioca. O encontro foi criticado pelo petista. Durante um ato em Ipatinga, na região do Vale do Aço (MG), Lula acusou a TV Globo de parcialidade e questionou a conduta da emissora.

A campanha do presidente afirmou que Lula se prepara para o debate na TV Bandeirantes, marcado para este domingo (18), às 20h. Os dois candidatos à Presidência confirmaram presença. Será o primeiro debate presidencial do segundo turno.

Na sexta, em caminhada em Juiz de Fora (MG), o candidato do PT afirmou que ninguém terá prejuízo com o fim da escala 6x1. "É muito importante que a gente não permita que haja nenhum retrocesso nesse país, sobretudo às nossas queridas e queridos comerciários e comerciárias, aos nossos empresários do comércio, ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6X1. Quem vai ganhar é o Brasil, quem vai ganhar é o povo trabalhador, quem vai ganhar são as mulheres que vão ter dois dias para descansar e cuidar da família", argumentou.

Pesquisa divulgada neste sábado

Segundo declaração do vice-presidente, Geraldo Alckmin, a campanha à reeleição do presidente Lula está em crescimento nas ruas e nas redes sociais.

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Larissa Amaral