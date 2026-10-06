Eleitores reclamam de erro no site do TSE para resgatar comprovante de voto - Reprodução/ Redes sociais

Eleitores reclamam de erro no site do TSE para resgatar comprovante de votoReprodução/ Redes sociais

Publicado 06/10/2026 17:26

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) colocou como "falta" a situação de participação de eleitores que votaram no primeiro turno das eleições . Nesta terça-feira (6), na aba de "Justificativa eleitoral" , constava essa informação para alguns eleitores que foram às urnas no último domingo (4).

Nas redes sociais, alguns perfis compartilharam capturas de tela mostrando o registro de ausência e, ao lado, fotos do comprovante de votação recebido após o voto na urna eletrônica. A falha gerou dúvidas entre os usuários sobre a situação eleitoral e o registro de seus votos.



"Fui conferir meu voto e mostra que eu não fui votar. Eu fui votar e tenho o comprovante que fui até as urnas", questionou um eleitor. Um outro perfil escreveu se mostrou preocupado com a situação, já que perdeu o comprovante físico. "O meu também está como 'faltou' mas eu fui. Só que não faço ideia de onde esteja esse papelzinho", disse. O DIA também realizou consultas no sistema do TSE e confirmou a informação.



No início da noite desta terça-feira, o TSE esclareceu que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno das eleições 2026 ainda estão em processamento. Por isso, a informação exibida não representava uma situação definitiva. Para maior clareza, a mensagem exibida no serviço de justificativa eleitoral foi alterada para informar que os dados estão 'em processamento'.

"Quem compareceu à votação e visualizou a indicação anterior não precisa tomar nenhuma providência neste momento. A orientação é aguardar a conclusão do processamento até 11 de outubro", disse o TSE.

Durante a tarde, mesmo alguns eleitores com o comprovante impresso que confirma o comparecimento à seção eleitoral, a consulta no sistema do TSE apresenta o registro de "faltou". A verificação foi realizada no serviço de Autoatendimento Eleitoral do tribunal , na opção de justificativa de ausência, que permite consultar informações relacionadas ao comparecimento às urnas e solicitar a justificativa eleitoral.

Faltantes reais





De acordo com o TSE, cada turno de votação é uma eleição independente. E os eleitores que não votaram no primeiro turno poderão votar normalmente no segundo, desde que estejam com o título regular.



No entanto, os eleitores que não foram às urnas no primeiro turno e não justificaram a ausência pelo e-título, ainda são obrigados regularizar a situação eleitoral, mesmo que votem no segundo turno.



O prazo vai até 3 de dezembro e a justificativa pode ser apresentada pelo serviço de autoatendimento do site do TSE ou em um cartório eleitoral, com apresentação obrigatória de um documento que comprove o motivo, como um atestado médico ou bilhete aéreo.



Eleitores em viagem no exterior têm até 30 dias após o retorno ao Brasil para apresentar a justificativa. Caso more em outro país e vote em uma zona eleitoral do exterior, só é necessário justificar ausência em eleições presidenciais.



Caso não justifique no prazo, além de regularizar a situação, o eleitor também terá que pagar multa de R$ 3,51 por turno. O valor poderá ser pago pelo autoatendimento no site do TSE, pelo aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), do Pix ou de cartão de crédito.



Até a quitação da pendência, o eleitor permanecerá com o título eleitoral em situação irregular e impedido de emitir ou renovar carteira de identidade e passaporte, tomar posse em concurso público ou renovar matrícula em instituições de ensino público, receber vencimentos ou proventos em empregos públicos.



O título eleitoral é cancelado em caso de ausência sem justificativa e regularização em turnos consecutivos. Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas nesse domingo (4), o que representou uma abstenção de 21,08%, a maior registrada em um primeiro turno de eleições gerais no país desde 1998, quando a Justiça Eleitoral registrou o percentual de 21,5%. Com um segundo turno confirmado para 25 de outubro, esse percentual pode mudar.De acordo com o TSE, cada turno de votação é uma eleição independente. E os eleitores que não votaram no primeiro turno poderão votar normalmente no segundo, desde que estejam com o título regular.No entanto, os eleitores que não foram às urnas no primeiro turno e não justificaram a ausência pelo e-título, ainda são obrigados regularizar a situação eleitoral, mesmo que votem no segundo turno.O prazo vai até 3 de dezembro e a justificativa pode ser apresentada pelo serviço de autoatendimento do site do TSE ou em um cartório eleitoral, com apresentação obrigatória de um documento que comprove o motivo, como um atestado médico ou bilhete aéreo.Eleitores em viagem no exterior têm até 30 dias após o retorno ao Brasil para apresentar a justificativa. Caso more em outro país e vote em uma zona eleitoral do exterior, só é necessário justificar ausência em eleições presidenciais.Caso não justifique no prazo, além de regularizar a situação, o eleitor também terá que pagar multa de R$ 3,51 por turno. O valor poderá ser pago pelo autoatendimento no site do TSE, pelo aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), do Pix ou de cartão de crédito.Até a quitação da pendência, o eleitor permanecerá com o título eleitoral em situação irregular e impedido de emitir ou renovar carteira de identidade e passaporte, tomar posse em concurso público ou renovar matrícula em instituições de ensino público, receber vencimentos ou proventos em empregos públicos.O título eleitoral é cancelado em caso de ausência sem justificativa e regularização em turnos consecutivos.