Primeiro turno das eleições de 2026 registrou segunda maior abstenção da história Fernando Frazão / Agência Brasil
Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo
Prazo para o cidadão regularizar o título vai até 3 de dezembro
Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo
Prazo para o cidadão regularizar o título vai até 3 de dezembro
Garotinho desiste de recurso, e Ruas pode ser eleito no 1º turno
Candidato ao governo do Rio voltou atrás do pedido nesta segunda-feira (5), após o resultado das eleições
Saiba quem são os sete candidatos que não receberam votos
Partido Democracia Cristã e estados Acre e Pernambuco lideram a lista de concorrentes que não foram votados no primeiro turno das eleições
Santinhos ainda tomam locais de votação mesmo após 1º turno
Segundo a Comlurb, 423 toneladas de resíduos de material de propaganda eleitoral já foram recolhidas até esta segunda-feira (5)
Ruas pode ser eleito no 1º turno caso votos em Garotinho sejam anulados
Candidato do PL terminou apuração com 49,27% dos votos válidos; se a candidatura do ex-governador for invalidada, percentual de Ruas supera 50%
Abstenção no Rio é a segunda maior do país no 1º turno
O percentual foi de 23,32%, o que representa um total de 2.997.840 eleitores que deixaram de votar neste domingo (4)
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