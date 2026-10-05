Avenida Teixeira de Castro, em Bonsucesso, amanheceu tomada por santinhosCarlos Elias/Agência O DIA
Pela manhã, uma equipe do DIA esteve na Avenida Teixeira de Castro, em Bonsucesso, e no entorno da Escola Municipal Itália, na Avenida dos Italianos, em Rocha Miranda, ambos na Zona Norte, onde encontrou centenas de santinhos espalhados pelas ruas. Já na Rua Adail, também em Bonsucesso, a moradora Elba Cavalcante tentava limpar sua calçada após a votação.
Ainda no domingo (4), vias e calçadas próximas aos colégios eleitorais ficaram cobertas de santinhos, apesar de a distribuição ser proibida no dia da votação, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De acordo com a Comlurb, funcionários atuaram nas ruas das 6h de domingo (4) até a manhã desta segunda-feira (5), com o objetivo de garantir a limpeza no entorno de todas as seções das 57 Zonas Eleitorais da cidade.
A Companhia mobilizou 3.621 garis, 294 agentes de limpeza e 402 fiscais, divididos em três turnos, com o apoio de 333 veículos, entre caminhões compactadores, basculantes e varredeiras, além de pipas d'água e motobombas para a lavagem das vias com água de reúso.
Além do serviço de limpeza, a Comlurb voltou a disponibilizar garis para auxiliar no transporte e na colocação das urnas eletrônicas nas Zonas Eleitorais do município, no sábado, véspera do pleito, e no recolhimento dos equipamentos no domingo, após o encerramento da votação.
O trabalho foi realizado a pedido da Justiça Eleitoral, com base em um termo de cooperação firmado com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ao todo, 1.197 garis, 65 líderes e seis supervisores participaram do serviço. O TRE cedeu 15 veículos de passeio para utilização durante a operação.
Todos os garis envolvidos na atividade assistiram a um vídeo de treinamento com informações e orientações sobre a forma adequada de transportar as urnas eletrônicas. O serviço foi realizado sob orientação de técnicos da Justiça Eleitoral e de agentes da Polícia Militar.
Segundo a legislação eleitoral, o chamado derramamento de santinhos no local de votação ou nas vias próximas, mesmo quando realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular. A prática está sujeita a multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil. A legislação também prevê que a responsabilização pode chegar ao candidato beneficiado quando as circunstâncias do caso demonstrarem que ele tinha conhecimento da propaganda irregular.
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