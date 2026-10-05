Avenida Teixeira de Castro, em Bonsucesso, amanheceu tomada por santinhos - Carlos Elias/Agência O DIA

Avenida Teixeira de Castro, em Bonsucesso, amanheceu tomada por santinhosCarlos Elias/Agência O DIA

Publicado 05/10/2026 12:34

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Ainda no domingo (4), vias e calçadas próximas aos colégios eleitorais ficaram cobertas de santinhos, apesar de a distribuição ser proibida no dia da votação, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).De acordo com a Comlurb, funcionários atuaram nas ruas das 6h de domingo (4) até a manhã desta segunda-feira (5), com o objetivo de garantir a limpeza no entorno de todas as seções das 57 Zonas Eleitorais da cidade.A Companhia mobilizou 3.621 garis, 294 agentes de limpeza e 402 fiscais, divididos em três turnos, com o apoio de 333 veículos, entre caminhões compactadores, basculantes e varredeiras, além de pipas d'água e motobombas para a lavagem das vias com água de reúso.Além do serviço de limpeza, a Comlurb voltou a disponibilizar garis para auxiliar no transporte e na colocação das urnas eletrônicas nas Zonas Eleitorais do município, no sábado, véspera do pleito, e no recolhimento dos equipamentos no domingo, após o encerramento da votação.O trabalho foi realizado a pedido da Justiça Eleitoral, com base em um termo de cooperação firmado com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ao todo, 1.197 garis, 65 líderes e seis supervisores participaram do serviço. O TRE cedeu 15 veículos de passeio para utilização durante a operação.Todos os garis envolvidos na atividade assistiram a um vídeo de treinamento com informações e orientações sobre a forma adequada de transportar as urnas eletrônicas. O serviço foi realizado sob orientação de técnicos da Justiça Eleitoral e de agentes da Polícia Militar.Segundo a legislação eleitoral, o chamado derramamento de santinhos no local de votação ou nas vias próximas, mesmo quando realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular. A prática está sujeita a multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil. A legislação também prevê que a responsabilização pode chegar ao candidato beneficiado quando as circunstâncias do caso demonstrarem que ele tinha conhecimento da propaganda irregular.