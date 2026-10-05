Sete candidatos não receberam nem o próprio voto nas urnas - Leobark Rodrigues/Secom/TSE

Sete candidatos não receberam nem o próprio voto nas urnasLeobark Rodrigues/Secom/TSE

Publicado 05/10/2026 14:45 | Atualizado 05/10/2026 15:02

Enquanto os candidatos mais votados costumam concentrar os holofotes após a eleição, outros passam longe dos números de destaque e das urnas do país. Este é o caso de sete candidatos ao cargo de deputado estadual que, neste domingo (4), não receberam sequer o próprio voto e terminaram a apuração zerados.

O Acre e Pernambuco são os estados que concentram o maior número de candidatos com zero votos: dois cada. Goiás, Pará e Roraima têm um cada. Enquanto isso, o partido Democracia Cristã (DC) é o com mais concorrentes zerados: três. Mobiliza vem atrás com dois. Solidariedade e o Partido Renovação Democrática (PRD) com um cada.

No Acre, Renilda Rocha (Solidariedade) e Dr. Pedro Benevides (PRD) receberam zero votos. Em Goiás, quem atingiu o feito foi Raimundo Aguiar (DC). No Pará, Luiz Damião (DC). Em Pernambuco, Mouracia e Luis Augusto, ambos do Mobiliza, além de não serem votados, também aparecem no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o aviso de anulação sob judice. Em Roraima, Chagas Enfermeiro (DC) não apareceu nas urnas.

Nos cinco estados, o sistema do TSE aponta que 100% das urnas foram contabilizadas. O DIA analisou os dados de todos os estados brasileiros para os cargos de deputados estaduais e federais. Apenas os sete aparecem zerados. Todos esses estão com o aviso de “não eleito” ao lado do nome.

De acordo com o TSE, 125.275.835 brasileiros compareceram às urnas para o primeiro turno das Eleições 2026, enquanto as abstenções chegaram a 33.469.244 . Neste ano, os eleitores votaram para os cargos de presidente, governador, senador (primeira e segunda vaga), deputado estadual e deputado federal.

disputa para o cargo de Presidente da República foi para o segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato do PL, e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu 56.104.503 votos, o correspondente a 47,03%, ficando à frente do petista, que teve 53.879.538 votos, o que equivale a 45,16%.