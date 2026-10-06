Douglas Ruas e Eduardo Paes disputam o segundo turno no RJ - Reprodução/Redes sociais

Douglas Ruas e Eduardo Paes disputam o segundo turno no RJ Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/10/2026 20:44 | Atualizado 06/10/2026 20:52

Dois dias depois do primeiro turno e no meio de toda a turbulência que envolve a decisão a respeito dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos ao governo do Rio tiveram dias bem distintos. Enquanto Douglas Ruas (PL) foi para Brasília (DF), Eduardo Paes (PSD) viajou até a cidade de Levy Gasparian.

Douglas Ruas (PL) não cumpriu agenda pública de campanha nesta terça-feira (6) e foi para Brasília acompanhar os desdobramentos do recurso envolvendo a candidatura de Anthony Garotinho.



Ao lado do deputado federal Altineu Côrtes (PL) e de Bruno Bonetti, um dos principais integrantes de sua equipe política, Ruas concentrou as atenções no processo que pode influenciar diretamente o resultado da eleição estadual.



Enquanto isso, o candidato do PSD, Eduardo Paes, iniciou a campanha do segundo turno com uma série de compromissos no interior do estado. Ao lado da candidata a vice-governadora, Jane Reis (MDB), ele visitou Comendador Levy Gasparian, município onde venceu a disputa no primeiro turno.



Durante a agenda, Paes voltou a defender que a eleição para o governo fluminense seja decidida no segundo turno. O candidato afirmou que os votos dados a Garotinho devem ser respeitados e que a população manifestou nas urnas a vontade de que a disputa continue até o dia 25 de outubro.



O candidato também apresentou propostas para a área da educação. Entre os compromissos anunciados estão a ampliação do ensino técnico em tempo integral, a expansão dos Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs) para todo o estado e a valorização dos profissionais da rede pública.



Paes ainda defendeu reajustes anuais para os servidores estaduais e a criação de programas de bonificação por metas, modelo que afirma ter adotado durante sua gestão na Prefeitura do Rio.



Após a visita a Comendador Levy Gasparian, o candidato seguiu para compromissos em Três Rios, Valença e Rio das Flores.



A disputa entre Douglas Ruas e Eduardo Paes está marcada para o dia 25 de outubro, mas o cenário eleitoral segue acompanhado de perto pelos candidatos diante das discussões judiciais envolvendo os votos de Anthony Garotinho.

Caso Garotinho

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou nesta terça-feira (6) a favor do pedido de desistência e da manutenção do indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) ao Governo do Rio de Janeiro. O parecer foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ter impacto direto no resultado da disputa pelo Palácio Guanabara.



A manifestação ocorre um dia após Garotinho pedir a desistência do recurso que havia apresentado para tentar reverter a decisão que barrou sua candidatura.



Para o Ministério Público, a desistência pode ser aceita pela Justiça Eleitoral. No entanto, o órgão destacou que isso não altera a situação do ex-governador, já que o entendimento da Procuradoria continua sendo o de que ele não poderia ter disputado a eleição.



Na prática, o parecer afirma que, mesmo se o recurso fosse analisado pelo TSE, a conclusão seria a mesma: manter a candidatura indeferida.