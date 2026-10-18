Atos pró-Lula reúnem apoiadores no Centro e em Copacabana

A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocuparam diferentes pontos do Rio neste domingo (18). As principais mobilizações ocorreram na região do Centro, e na Praia de Copacabana, na Zona Sul.

Pela manhã, a região da Igreja da Candelária recebeu estudantes, integrantes de movimentos sociais, representantes de partidos políticos e apoiadores da candidatura petista. A mobilização teve participação de organizações estudantis, entre elas a União Nacional dos Estudantes (UNE), e abordou temas como educação, juventude e democracia.

A concentração ocorreu na região da Avenida Presidente Vargas, de onde os manifestantes seguiram em caminhada até a Cinelândia. O cantor Chico Buarque participou do ato e discursou em apoio a Lula. Ao microfone, ele defendeu a mobilização contra o que chamou de ignorância, truculência e subserviência, além de manifestar apoio à juventude e ao presidente.



A atividade no Centro integrou uma série de mobilizações organizadas por grupos estudantis e movimentos sociais desde o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. A proposta dos organizadores foi reunir apoiadores durante a manhã e incentivar a participação no evento previsto para a tarde, em Copacabana.

Copacabana tem manifestação com apresentações musicais

Na Zona Sul, a Praia de Copacabana recebe o Ato Musical pela Democracia, convocado pelo cantor Caetano Veloso e organizado pelo movimento 342 Artes e pela Mídia Ninja. A concentração começou por volta das 14h, na altura do Posto 5, na Avenida Atlântica. As apresentações iniciaram as 16h com abertura de Edu Krieger.



O evento reune artistas de diferentes gêneros musicais e foi anunciado pelos organizadores como uma manifestação em defesa da democracia e da liberdade de expressão artística. Entre os nomes divulgados na programação estavam Djavan, Simone, Marina Sena, Chico César, João Bosco, Frejat, Fernanda Abreu, Ivan Lins, Rubel, Duda Beat, Xamã, Jota.Pê e Jorge Vercillo. A atriz Sônia Braga também foi anunciada entre os participantes.



A mobilização ocorreu durante a reta final da campanha presidencial, com Lula disputando o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). A participação de artistas em eventos políticos voltou ao centro do debate eleitoral após o Partido Novo questionar a realização de manifestações com apresentações musicais.



As manifestações no Rio fazem parte de uma agenda de mobilizações políticas realizadas em diferentes cidades brasileiras neste domingo. Em paralelo, apoiadores de Flávio Bolsonaro também participaram de atividades de campanha, incluindo um ato em São Paulo.

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O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para o próximo domingo (25), quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

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