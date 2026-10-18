Céu nublado deverá predominar na cidade durante a semana, mas previsão é de chuva fraca e isoladaReprodução / COR
Semana será de tempo instável no Rio; confira a previsão
Marinha emite alerta de ressaca com ondas de até 2,5 metros, enquanto chuva fraca e céu nublado devem marcar os próximos dias
Pesquisador denuncia ataque à casa onde mora após exibir bandeira do PT
Wescrey Portes afirma que ouviu três disparos após manifestação política e relembra episódio semelhante em 2022; Polícia Civil investiga o caso
Irmã de Thiago critica Gisele Nascimento após morte: 'Semear discórdia'
Deborah William questionou presença da cantora gospel na casa da família e afirmou que não quer manter contato com a ex-cunhada
Atos pró-Lula reúnem apoiadores no Centro e em Copacabana
Manifestações reuniram milhares de pessoas, entre estudantes, movimentos sociais e artistas, a uma semana do segundo turno
Treze pessoas seguem desabrigadas após desabamento em Niterói
Cinco imóveis permanecem interditados, segundo a Defesa Civil da cidade. Uma das vítimas continua internada
Homem é preso por injúria racial e agressão após briga no Leme
Confusão aconteceu em estabelecimento comercial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana
Passageiro de aplicativo é preso com drogas durante corrida no Rio
Homem usava carro de aplicativo para transportar entorpecentes na Zona Norte do Rio
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