Céu nublado deverá predominar na cidade durante a semana, mas previsão é de chuva fraca e isolada - Reprodução / COR

Céu nublado deverá predominar na cidade durante a semana, mas previsão é de chuva fraca e isoladaReprodução / COR

Publicado 18/10/2026 12:49

Não deu praia! Apesar de ter iniciado com um sol tímido, o restante do domingo (18) será de tempo instável e ressaca no mar. Segundo o Sistema Alerta Rio , a entrada de ventos úmidos do oceano influencia as condições meteorológicas na Cidade Maravilhosa. A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada a qualquer momento. As temperaturas permanecem amenas, com mínima de 18°C e máxima de 26°C.

A partir das 15h também entra em vigor o alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil para parte da orla do estado do Rio, incluindo a cidade, a Costa Verde e parte da Região dos Lagos. O aviso é válido até às 9h desta segunda-feira (19) e ondas de até 2,5 metros podem se formar.

Nesta segunda-feira (19), o céu deve permanecer nublado a encoberto, ainda em função da entrada de ventos úmidos do oceano. Há também previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. As temperaturas ficam estáveis, com máxima de 25°C e mínima de 17°C.

A previsão se repete para a terça-feira (20). O céu deve permanecer nublado a encoberto e chuvisco a chuva fraca pode cair de forma isolada durante a madrugada e manhã. As temperaturas variam entre 26°C e 17°C.

Na quarta-feira (21), haverá predomínio de céu nublado e há previsão de chuva fraca isolada a partir do fim da noite. A temperatura deve apresentar leve elevação, com máxima de 28°C e mínima de 18°C.

O tempo na quinta-feira (22) será influenciado pelo transporte de umidade do oceano em conjunto com a atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera. Ao longo do dia, o céu deve variar entre nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. A temperatura pode chegar a 29°C, com mínima de 18°C.

Orientações

Durante o período de ressaca:

– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.