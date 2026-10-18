Deborah William é pastora evangélica e cantora - Reprodução/Redes sociais

Deborah William é pastora evangélica e cantoraReprodução/Redes sociais

Publicado 18/10/2026 18:19 | Atualizado 18/10/2026 18:29

A cantora gospel Deborah William, irmã de Thiago de Mattos Teixeira, que morreu após ser baleado pelo sobrinho Israel Nascimento Teixeira , criticou publicamente a ex-cunhada Gisele Nascimento nas redes sociais. Em meio ao luto, Deborah questionou o motivo de a artista ter ido à casa da família e afirmou que não deseja mais manter contato com ela.

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Em uma publicação nas redes sociais, Deborah levantou dúvidas sobre a presença de Gisele no local e responsabilizou a ex-cunhada pelo agravamento do conflito familiar. “Definitivamente ela veio aqui hoje, no nosso santo canto, pra semear a discórdia e trazer a desgraça pra nossa família! Fique longe de nós! Não queremos você aqui!”, escreveu.



A cantora também lamentou a morte do irmão e relatou a dor da mãe, que perdeu um filho, além do impacto da cena sobre outros familiares que estavam presentes. Na publicação, ela afirmou que o sobrinho estava “perturbado” ao atirar contra o próprio tio.



Deborah ainda declarou que considera encerrado o vínculo familiar com Gisele após o fim do relacionamento dela com Rogério Gentil, irmão da artista e pai de seus filhos. “Ninguém aqui é mais família dela! Ela escolheu isso quando largou meu irmão”, afirmou. Apesar das críticas à ex-cunhada, disse que ama os sobrinhos, mas não se considera obrigada a manter contato com a mãe deles.





Defesa afirma que filho agiu para proteger a mãe





Thiago morreu neste sábado (17), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, após ser atingido por disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D’Or, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo o advogado Max da Costa, que representa Gisele, a cantora havia ido à casa da família do ex-marido para buscar os filhos e teria sido agredida por Thiago. A defesa sustenta que Israel atirou para proteger a mãe e alega legítima defesa.



A filha de Gisele, Isabela Nascimento, também afirmou nas redes sociais que presenciou a situação e que o irmão tentou defender a mãe. A sobrinha da cantora, Ana Rocha, relatou ter se machucado ao tentar separar a briga.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.