Militares dos bombeiros trabalharam na ocorrência no CaramujoÂngela Góes / CBMERJ
O desabamento aconteceu na manhã de sexta-feira (16) e deixou duas pessoas feridas: Beatriz Coelho Oliveira, de 25 anos, e seu irmão, P.C.D.O, de 17. Os dois foram resgatados dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.
Beatriz recebeu atendimento médico, passou por exames e teve alta hospitalar ainda na sexta-feira. P. segue internado, com quadro de saúde considerado estável.
Famílias receberam oferta de acolhimento
A Defesa Civil continua avaliando as condições estruturais e os riscos na região. O órgão orienta que os moradores respeitem as interdições e não retornem aos imóveis sem autorização.
Em caso de emergência ou necessidade de vistoria, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199, (21) 2620-0199 ou (21) 96658-0604. O atendimento funciona 24 horas.
Moto de aplicativo derrapa e deixa duas pessoas feridas no Centro
De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista teria reduzido bruscamente a velocidade ao notar a aproximação de outro veículo em uma via transversal. Durante a manobra, a presença de areia sobre a faixa de pedestres teria provocado a perda de aderência dos pneus, fazendo com que a moto derrapasse e o condutor perdesse o controle da direção.
Com o impacto da queda, o passageiro sofreu lesões no rosto e na região da boca, enquanto o motociclista teve escoriações em um dos braços. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.
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