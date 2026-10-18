Militares dos bombeiros trabalharam na ocorrência no Caramujo - Ângela Góes / CBMERJ

Militares dos bombeiros trabalharam na ocorrência no CaramujoÂngela Góes / CBMERJ

Publicado 18/10/2026 16:20





O desabamento aconteceu na manhã de sexta-feira (16) e deixou duas pessoas feridas: Beatriz Coelho Oliveira, de 25 anos, e seu irmão, P.C.D.O, de 17. Os dois foram resgatados dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.



Beatriz recebeu atendimento médico, passou por exames e teve alta hospitalar ainda na sexta-feira. P. segue internado, com quadro de saúde considerado estável.

LEIA MAIS: Lua Blanco, de 'Rebelde Brasil', morre aos 39 anos após câncer O desabamento aconteceu na manhã de sexta-feira (16) e deixou duas pessoas feridas: Beatriz Coelho Oliveira, de 25 anos, e seu irmão, P.C.D.O, de 17. Os dois foram resgatados dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.Beatriz recebeu atendimento médico, passou por exames e teve alta hospitalar ainda na sexta-feira. P. segue internado, com quadro de saúde considerado estável.

Famílias receberam oferta de acolhimento



De acordo com a Defesa Civil, as cinco interdições têm caráter preventivo e buscam evitar que moradores permaneçam em imóveis que possam apresentar riscos estruturais. A Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade ofereceu acolhimento nos abrigos municipais às 13 pessoas desalojadas, mas elas optaram por ficar nas casas de familiares.



A Defesa Civil continua avaliando as condições estruturais e os riscos na região. O órgão orienta que os moradores respeitem as interdições e não retornem aos imóveis sem autorização.



Em caso de emergência ou necessidade de vistoria, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199, (21) 2620-0199 ou (21) 96658-0604. O atendimento funciona 24 horas.

Moto de aplicativo derrapa e deixa duas pessoas feridas no Centro



Duas pessoas ficaram feridas na manhã de sexta-feira (16) após um acidente envolvendo uma motocicleta utilizada para transporte por aplicativo no Centro de Niterói. A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, no cruzamento das ruas Heitor Carrilho e Saldanha Marinho.



De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista teria reduzido bruscamente a velocidade ao notar a aproximação de outro veículo em uma via transversal. Durante a manobra, a presença de areia sobre a faixa de pedestres teria provocado a perda de aderência dos pneus, fazendo com que a moto derrapasse e o condutor perdesse o controle da direção.



Com o impacto da queda, o passageiro sofreu lesões no rosto e na região da boca, enquanto o motociclista teve escoriações em um dos braços. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.