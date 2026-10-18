Agentes conduziram os envolvidos à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência acabou registrada - Reprodução / Google Street View

Agentes conduziram os envolvidos à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência acabou registradaReprodução / Google Street View

Publicado 18/10/2026 14:04





Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 19º BPM (Copacabana) realizavam patrulhamento quando se depararam com o conflito. Um homem foi preso por injúria racial e agressão após uma briga em um estabelecimento comercial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Leme, Zona Sul do Rio , na madrugada deste domingo (18).Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 19º BPM (Copacabana) realizavam patrulhamento quando se depararam com o conflito.

Os agentes intervieram na discussão e conduziram os envolvidos à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência acabou registrada. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso.

Passageiro de aplicativo é preso com drogas durante corrida no Rio

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na tarde deste sábado (17), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. Agentes do Segurança Presente realizaram a abordagem durante um patrulhamento na região.



Segundo os policiais, a equipe abordou um veículo que trafegava pela via após o passageiro demonstrar nervosismo ao perceber a presença dos agentes e tentar esconder um objeto que carregava.



Durante a abordagem, o homem informou espontaneamente que transportava entorpecentes em uma bolsa. Na revista realizada no interior do veículo, os policiais encontraram uma sacola com 73 papelotes de uma substância vegetal prensada, semelhante à maconha, com peso aproximado de 200 gramas.



De acordo com a ocorrência, o passageiro utilizava um carro de transporte por aplicativo para levar a droga, possivelmente com o objetivo de não levantar suspeitas durante o deslocamento.



O motorista colaborou com a ação policial e, após ser ouvido pelo delegado e passar por consulta nos sistemas, foi liberado.



Já o passageiro foi encaminhado para a 44ª DP (Inhaúma), onde permaneceu preso por tráfico de drogas.

Homem é preso com pistola em carro furtado no Itanhangá

Um homem foi preso na manhã deste sábado (17), após ser flagrado em um veículo furtado na Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Durante a abordagem, policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) apreenderam uma pistola calibre 9 mm e munições.

Segundo a Polícia Militar, as equipes interceptaram o carro após perceberem que ele trafegava na contramão. Durante a verificação, os agentes constataram que o veículo era proveniente de furto e circulava com uma placa diferente da original.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).