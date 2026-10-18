Os dois homens foram detidos por agentes do Segurança Presente em Ipanema, na Zona Sul - Divulgação/Segurança Presente

Os dois homens foram detidos por agentes do Segurança Presente em Ipanema, na Zona SulDivulgação/Segurança Presente

Publicado 18/10/2026 09:30

Dois homens suspeitos de envolvimento em um furto mediante fraude em uma agência bancária na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, acabaram presos neste sábado (17).

Agentes do Segurança Presente realizavam patrulhamento na região quando foi informada sobre uma ocorrência de estelionato em uma agência bancária. No local, os agentes encontraram dois homens já abordados por um policial militar que estava nas proximidades.



Durante a abordagem, foram apreendidos nove cartões de crédito e débito em nomes dos suspeitos e de terceiros, três celulares, além de um cordão dourado.



Os envolvidos foram encaminhados para a 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado. Os detidos vão responder por furto qualificado mediante fraude eletrônica, na forma tentada, e permanecem presos à disposição da Justiça.

Idosa é baleada em assalto no Leblon

Na última quinta-feira (15), um criminoso baleou uma idosa de 80 anos durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio. Imagens de câmeras de segurança de um prédio registraram toda a ação. Tania Andrade Lima caminhava pela calçada, na altura do número 410, quando o assaltante se aproximou e puxou a bolsa dela.

Em seguida, o criminoso derrubou a idosa e continuou tentando arrancar a bolsa de seu braço. Mesmo com a vítima caída no chão, ele insistiu no roubo e chegou a balear a idosa no pescoço, ombro e na mão.

Poucos segundos depois, três homens que estavam nas proximidades intervieram. O assaltante, então, saiu correndo, levando a bolsa da vítima. Na fuga, ele subiu na garupa de uma motocicleta, onde um comparsa o aguardava, e deixou o local.

O Disque Denúncia solicita informações que ajudem a identificar e localizar os envolvidos no assalto. Nesta sexta-feira (16), o serviço divulgou um cartaz para incentivar denúncias e auxiliar as investigações.

Um dos suspeitos já foi identificado pela 14ª DP (Leblon), responsável pelo caso. Segundo as apurações, ele teria ligação com um grupo especializado em roubos na região do Complexo do São Carlos, principalmente nas proximidades do Morro da Coroa. Os investigadores também possuem a descrição física de um segundo envolvido.

Número de assaltos volta a crescer no Rio

A violência armada continua presente no cotidiano dos moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro. Em setembro, 14 pessoas foram baleadas durante assaltos, cinco delas mortas e nove feridas. Na prática, uma pessoa foi atingida a tiros em um roubo a cada dois dias. Os dados são do relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado.

O número é 55,5% maior que o de setembro de 2025, quando nove pessoas foram baleadas em crimes do tipo, com cinco mortes e quatro feridos.



Um dos casos aconteceu no dia 30, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste da capital. Um policial militar da reserva tomava café em um estabelecimento comercial quando foi abordado por dois homens. Ao ser identificado como agente de segurança, foi baleado no pé.



Para o Instituto Fogo Cruzado, o episódio retrata uma realidade em que ninguém está a salvo nas atividades mais simples do dia a dia. "O crescimento expressivo de pessoas baleadas durante assaltos evidencia como a violência armada está diretamente associada à rotina da população, especialmente em crimes que ocorrem em deslocamentos, no trabalho e em atividades rotineiras. Esses números mostram que o roubo deixou de ser apenas um crime patrimonial para se consolidar como um fator central de produção de violência armada. A média de uma vítima baleada a cada dois dias em assaltos é um dado preocupante e exige respostas urgentes do poder público, com políticas de prevenção, inteligência e proteção da população, sobretudo nas áreas que mais concentram esse tipo de crime", explica Terine Husek Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado.