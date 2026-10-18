Mondial de la Bière acontecerá de 29 a de outubro e 1º de novembro no Pier Mauá - Divulgação

Mondial de la Bière acontecerá de 29 a de outubro e 1º de novembro no Pier MauáDivulgação

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Publicado 18/10/2026 06:00

O Mondial de la Bière Brasil, maior festival internacional de cervejas artesanais da América Latina, chega ao Pier Mauá, na Região Central do Rio, de 29 de outubro a 1º de novembro, para sua 14ª edição com uma nova proposta. Neste ano, a bebida divide o espaço com uma programação gastronômica robusta, atrações musicais e conteúdos voltados ao público em geral, mas também a especialistas e profissionais da indústria. O evento contará com 250 cervejarias nacionais e internacionais, além de mais de 1.500 rótulos.



Depois de reunir cerca de 40 mil visitantes em sua última edição e movimentar R$ 35 milhões na economia do Rio, o festival chega com uma programação musical de peso em 2026. Na quinta-feira (29), dia de abertura, o palco recebe Sandra Sá, além de Purano, Pedro Ivo e Roda de Banjo. Na sexta (30), é a vez de Serjão Loroza, Síndico do Ben e Pagode da Viela animarem a galera.



No sábado (31), a música fica por conta de Arlindinho, Tchopu (Tributo ao Pearl Jam), Eu Convidado, Pagode da Beta e Casa de Marimbondo. Para fechar o festival, no domingo (1º), sobem ao palco Mais do Mesmo (Tributo à Legião Urbana), Leo Moreno, Ultra Hz, Gabi Pasche e Fica Comigo. O evento também contará com DJs todos os dias.



“O consumidor busca experiências cada vez mais completas. A cerveja continua sendo protagonista, mas hoje ela dialoga naturalmente com gastronomia, cultura, entretenimento, conteúdo e relacionamento entre marcas e público. Nossa proposta é posicionar o Mondial de la Bière como a principal plataforma desse ecossistema na América Latina, inspirada nos grandes festivais internacionais de experiência e inovação, como o SXSW, que acontece nos Estados Unidos”, destaca Thiago Coelho, novo sócio do Mondial de la Bière Brasil.

Cerveja para todos os gostos



Apesar da parte gastronômica e musical, a cerveja artesanal ainda é a grande estrela do festival, que é um ponto de encontro para quem gosta de descobrir novos sabores, estilos e experiências.



Entre os destaques estão 15 cervejarias que prepararam novidades para o festival, além de um rótulo exclusivo criado em parceria com o mestre-cervejeiro norte-americano Garrett Oliver, da Brooklyn Brewery.



A lista conta com marcas como Colina, Ignorus Cervejaria, Hocus Pocus, Culundria Cervejaria, Denker, Dona Severa Brewery, Ferdinander, Folivora, Batida Carioca, Malteca Cervejaria, Sampler, Mad Brew, Armonía Beer, Secret Base, 7 Engenhos, Farra, Doutor Duranz, Alpendorf, About Beer e muito mais.



A seleção reúne diferentes estilos e perfis, de IPAs de alta intensidade a Sours com frutas e ingredientes inusitados, Imperial Stouts, cervejas maturadas em madeira e opções sem álcool e low carb. O festival também amplia a experiência para outros segmentos de bebidas, com destilados e drinks servidos diretamente das torneiras.

Edição tem curadoria gastronômica de Pedro de Artagão







A proposta é levar uma das combinações mais características do Rio: cerveja gelada, comida de boteco e bares que fazem parte da história gastronômica da cidade. Com a nova curadoria, a gastronomia passa a ocupar um papel ainda mais integrado à experiência do festival.



O projeto é realizado em parceria com a Seara Gourmet, que participa da criação dos cardápios das casas. Cada estabelecimento terá pelo menos um item desenvolvido com produtos da marca, em uma criação feita com apoio do chef João Lucas Baggio, consultor do projeto Seara Food Solutions formado pelo Le Cordon Bleu.



Entre os nomes confirmados estão o Bar do Momo, Bode Cheiroso, Enchendo Linguiça, Rainha, Brewteco, Tasquinha do Portuga, Adega do Pimenta, Ogro Steaks, Vulcano e o TT Burguer.



“Harmonização de cerveja não precisa ser cerimoniosa. No boteco ela acontece naturalmente, com um bom petisco e um chope bem tirado. Com a parceria da Seara Gourmet, cada casa vai ter um prato pensado para esse encontro, sem perder o estilo que ela tem”, destaca Pedro de Artagão.



O Mondial de la Bière Brasil 2026 acontecerá de 29 de outubro a 1º de novembro no Pier Mauá, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 10, na Praça Mauá. Os ingressos variam de R$ 109 a R$ 899 e podem ser comprados no Pela primeira vez, o festival terá curadoria gastronômica do chef Pedro de Artagão e contará com a participação de bares e restaurantes conhecidos da cidade em estruturas fixas, substituindo o tradicional formato de food trucks.A proposta é levar uma das combinações mais características do Rio: cerveja gelada, comida de boteco e bares que fazem parte da história gastronômica da cidade. Com a nova curadoria, a gastronomia passa a ocupar um papel ainda mais integrado à experiência do festival.O projeto é realizado em parceria com a Seara Gourmet, que participa da criação dos cardápios das casas. Cada estabelecimento terá pelo menos um item desenvolvido com produtos da marca, em uma criação feita com apoio do chef João Lucas Baggio, consultor do projeto Seara Food Solutions formado pelo Le Cordon Bleu.Entre os nomes confirmados estão o Bar do Momo, Bode Cheiroso, Enchendo Linguiça, Rainha, Brewteco, Tasquinha do Portuga, Adega do Pimenta, Ogro Steaks, Vulcano e o TT Burguer.“Harmonização de cerveja não precisa ser cerimoniosa. No boteco ela acontece naturalmente, com um bom petisco e um chope bem tirado. Com a parceria da Seara Gourmet, cada casa vai ter um prato pensado para esse encontro, sem perder o estilo que ela tem”, destaca Pedro de Artagão.O Mondial de la Bière Brasil 2026 acontecerá de 29 de outubro a 1º de novembro no Pier Mauá, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 10, na Praça Mauá. Os ingressos variam de R$ 109 a R$ 899 e podem ser comprados no site do festival