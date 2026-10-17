A carga de sucata transportada pelo veículo foi avaliada em aproximadamente R$ 356 milReprodução/Polícia Civil
Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) faziam patrulhamento pela via quando receberam informações sobre o roubo de um caminhão na região da Pavuna.
Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo com as características informadas. No momento da abordagem, um homem desembarcou do caminhão e saiu correndo. Durante a fuga, policiais atiraram no suspeito, que conseguiu escapar. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou a prisão do suspeito.
O motorista foi resgatado sem ferimentos, e a carga também foi recuperada. A ocorrência foi encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), responsável pelo registro do caso.
PM realiza operações contra tráfico de drogas
Policiais militares realizaram, nesta sexta-feira (16), operações no Complexo da Pedreira e na comunidade do Muquiço, ambas na Zona Norte do Rio.
No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentes, ainda a serem contabilizados, e um rádio comunicador durante uma ação na região. A ocorrência está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes).
Já na Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas nas vias da comunidade. Não há informações sobre o saldo da ação até o momento.
Operação do 32º BPM (Macaé) prende sete pessoas
Entre as prisões confirmadas, duas aconteceram em Macaé, duas em Casimiro de Abreu e uma em Rio das Ostras. Até o momento, a Polícia Militar não informou onde ocorreram as outras duas detenções nem divulgou a identidade dos envolvidos.
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