A carga de sucata transportada pelo veículo foi avaliada em aproximadamente R$ 356 mil - Reprodução/Polícia Civil

A carga de sucata transportada pelo veículo foi avaliada em aproximadamente R$ 356 milReprodução/Polícia Civil

Publicado 17/10/2026 21:11

Policiais militares recuperaram um caminhão roubado e resgataram o motorista na tarde deste sábado (17), na Avenida Brasil , na altura de Guadalupe, na Zona Norte. A carga de sucata transportada pelo veículo foi avaliada em aproximadamente R$ 356 mil.





Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) faziam patrulhamento pela via quando receberam informações sobre o roubo de um caminhão na região da Pavuna.



Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo com as características informadas. No momento da abordagem, um homem desembarcou do caminhão e saiu correndo. Durante a fuga, policiais atiraram no suspeito, que conseguiu escapar. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou a prisão do suspeito.



O motorista foi resgatado sem ferimentos, e a carga também foi recuperada. A ocorrência foi encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), responsável pelo registro do caso. LEIA MAIS: Fotos! Paolla Oliveira é coroada rainha da Imperatriz Leopoldinense Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) faziam patrulhamento pela via quando receberam informações sobre o roubo de um caminhão na região da Pavuna.Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo com as características informadas. No momento da abordagem, um homem desembarcou do caminhão e saiu correndo. Durante a fuga, policiais atiraram no suspeito, que conseguiu escapar. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou a prisão do suspeito.O motorista foi resgatado sem ferimentos, e a carga também foi recuperada. A ocorrência foi encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), responsável pelo registro do caso.

PM realiza operações contra tráfico de drogas



Policiais militares realizaram, nesta sexta-feira (16), operações no Complexo da Pedreira e na comunidade do Muquiço, ambas na Zona Norte do Rio.



No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentes, ainda a serem contabilizados, e um rádio comunicador durante uma ação na região. A ocorrência está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes).



Já na Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas nas vias da comunidade. Não há informações sobre o saldo da ação até o momento.



Operação do 32º BPM (Macaé) prende sete pessoas

A primeira fase da Operação Checklist, realizada nesta quinta-feira (15) pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (Macaé), terminou com sete pessoas presas. Durante a ação, os agentes também apreenderam cerca de 30 litros de uma substância conhecida como “loló” e um veículo. Segundo a corporação, o balanço é parcial e os trabalhos seguem em andamento.



Entre as prisões confirmadas, duas aconteceram em Macaé, duas em Casimiro de Abreu e uma em Rio das Ostras. Até o momento, a Polícia Militar não informou onde ocorreram as outras duas detenções nem divulgou a identidade dos envolvidos.