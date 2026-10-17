Quintal do Zé Gotinha estreia no Centro com roda de samba e circo

O Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS) recebeu, neste sábado (17) , a primeira edição do Quintal do Zé Gotinha. A atividade cultural reúne circo, cortejo musical, oficinas, visitas à exposição em cartaz, além de uma roda de samba em homenagem ao compositor Aldir Blanc. O espaço fica localizado na Praça Marechal Âncora, ao lado da Praça XV, no Centro do Rio.

A programação teve início às 10h, com oficinas e atividades educativas ligadas à exposição Vida Reinventada e visitas mediadas. Embora a chuva tenha tentado atrapalhar, diversas crianças e adolescentes curtiram também o espetáculo circense “Caixas e Sonhos”, apresentado pela Companhia Lé Com Cré. No início da tarde, a Orquestra Circônica saiu em cortejo da Praça XV até o CCMS.



Para a publicitária e artista Lou Ferreira, de 33 anos, o evento, que será mensal, é uma oportunidade de conscientizar principalmente as crianças sobre a importância da vacinação e da atuação do Ministério da Saúde.



“Acho muito interessante convidar o público a se conscientizar sobre a saúde, sobre a vacinação, a importância da ciência, e trazer as crianças, as futuras gerações, para entenderem um pouco mais, brincar com o Zé Gotinha, e, dessa forma lúdica, conscientizar. Acho bem importante o trabalho aqui do Centro Cultural”, conta ao DIA.



A profissional de educação física e professora de dança Raquel Castilho também ficou animada com a programação cultural.



“Eu achei maravilhoso, incrível o nosso Ministério da Saúde ter um centro cultural. Amei as intervenções artísticas, tem chamado para as crianças, tem oficina de origami, tem fantoche de amigurumi, Zé Gotinha de crochê… perfeito! Eu acho muito incrível como a gente consegue fazer essa junção de saúde, cultura, arte. Isso é muito importante para a nossa nação e é uma coisa que só tem no Brasil. Viva o SUS! Como pode, né? Brasil soberano”, afirma.



Das 15h às 17h, a roda de samba com os cantores Marina Íris e Chico Alves e os músicos Pratinha, Mauricio Massunaga, Jayme Vignoli, Paulino Dias, Elvis Macedo e Marco Basílio homenageia o compositor e letrista carioca Aldir Blanc, um dos grandes nomes da música popular brasileira.



Entre suas composições mais conhecidas está “O Bêbado e a Equilibrista”, feita em parceria com João Bosco. Aldir morreu em maio de 2020, em decorrência da Covid-19. A apresentação acontece no espaço que abriga as atividades do Memorial da Pandemia.



Além das intervenções artísticas, o evento contou ainda com um posto de vacinação para comemorar o Dia Nacional da Vacinação, celebrado em 17 de outubro. No local, a população pode atualizar a caderneta com os imunizantes ACWY, COVID-19 e Influenza 2026.



“Cuidar da saúde das pessoas também é garantir acesso à cultura, à arte e aos espaços de convivência. O Centro Cultural do Ministério da Saúde é um espaço público que pertence à população e queremos que cada vez mais pessoas conheçam e ocupem esse lugar. O Quintal do Zé Gotinha aproxima a cultura e a saúde do cotidiano das pessoas”, afirma a Coordenadora de Gestão Cultural do Ministério da Saúde, GIsella Chinelli.



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