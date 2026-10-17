Material apreendido passará por períciaDivulgação / PCERJ
Os agentes também encontraram uma sala comercial no mesmo bairro que era mantida por Renan e funcionava como uma central de distribuição dessas substâncias. No local, estavam armazenados diversos remédios para emagrecer, além de materiais para embalagem, etiquetas e equipamentos utilizados na montagem das caixas que acondicionavam produtos.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, a fim de identificar a origem e o conteúdo específico de cada medicamento. As investigações continuam para identificar os demais integrantes do grupo criminoso, fornecedores e destinatários dos medicamentos.
Homem é preso em flagrante furtando cabo de bueiro
Um motociclista abordou os agentes e disse que havia visto um homem mexendo em um bueiro, aparentemente arrancando os fios, no cruzamento das avenidas Delfim Moreira e Epitácio Pessoa.
A equipe se dirigiu ao local informado e flagrou o furto. Antunes Fernando Borges da Silva foi abordado e conduzido à 14ª DP (Leblon) com aproximadamente um metro de cabo apreendido pelos agentes.
A defesa de Antunes Fernando Borges da Silva não foi localizada. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
Adolescente apreendido
Durante a abordagem, o rapaz forneceu informações confusas sobre sua identidade, o que chamou a atenção da equipe. Ele foi conduzido à 14ª DP (Leblon), onde os policiais constataram a existência de um mandado de apreensão em aberto.
Os agentes encaminharam o adolescente à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
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