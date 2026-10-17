Material apreendido passará por perícia - Divulgação / PCERJ

Material apreendido passará por períciaDivulgação / PCERJ

Publicado 17/10/2026 12:42

Um integrante de um grupo criminoso voltado à distribuição e à comercialização clandestina de medicamentos para emagrecimento foi preso em flagrante , nesta sexta-feira (16). Renan Reis de Carvalho, de 41 anos, responderá por crime contra a saúde pública.

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As investigações são conduzidas pela 16ª DP (Barra da Tijuca) e têm apoio do Setor de Inteligência dos Correios.

O homem, que já era monitorado pelos policiais civis, foi abordado quando deixava uma agência dos Correios, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Ele havia acabado de fazer a postagem de diversos medicamentos para emagrecimento, destinados a diferentes cidades do Brasil, sem autorização ou controle dos órgãos competentes.



Os agentes também encontraram uma sala comercial no mesmo bairro que era mantida por Renan e funcionava como uma central de distribuição dessas substâncias. No local, estavam armazenados diversos remédios para emagrecer, além de materiais para embalagem, etiquetas e equipamentos utilizados na montagem das caixas que acondicionavam produtos.



Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, a fim de identificar a origem e o conteúdo específico de cada medicamento. As investigações continuam para identificar os demais integrantes do grupo criminoso, fornecedores e destinatários dos medicamentos.

A reportagem não localizou a defesa de Renan. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Homem é preso em flagrante furtando cabo de bueiro







Um motociclista abordou os agentes e disse que havia visto um homem mexendo em um bueiro, aparentemente arrancando os fios, no cruzamento das avenidas Delfim Moreira e Epitácio Pessoa.



A equipe se dirigiu ao local informado e flagrou o furto. Antunes Fernando Borges da Silva foi abordado e conduzido à 14ª DP (Leblon) com aproximadamente um metro de cabo apreendido pelos agentes.



A defesa de Antunes Fernando Borges da Silva não foi localizada. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. Um homem foi preso em flagrante por furto de cabos no Leblo n, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (16). Agentes da Força Municipal realizavam patrulhamento na região do Jardim de Alah quando receberam um aviso sobre a ação criminosa.Um motociclista abordou os agentes e disse que havia visto um homem mexendo em um bueiro, aparentemente arrancando os fios, no cruzamento das avenidas Delfim Moreira e Epitácio Pessoa.A equipe se dirigiu ao local informado e flagrou o furto. Antunes Fernando Borges da Silva foi abordado e conduzido à 14ª DP (Leblon) com aproximadamente um metro de cabo apreendido pelos agentes.A defesa de Antunes Fernando Borges da Silva não foi localizada. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Adolescente apreendido



Na mesma região, um adolescente que usava uma bicicleta e possuía características semelhantes às de um suspeito mencionado em denúncias anteriores sobre a prática de crimes no local também foi abordado por agentes da Força Municipal nesta sexta-feira (16).



Durante a abordagem, o rapaz forneceu informações confusas sobre sua identidade, o que chamou a atenção da equipe. Ele foi conduzido à 14ª DP (Leblon), onde os policiais constataram a existência de um mandado de apreensão em aberto.



Os agentes encaminharam o adolescente à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).