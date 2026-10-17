Rio fica com tempo instável ao longo do fim de semanaCarlos Elias Junior/Agência O Dia
Segundo o Centro de Operações Rio (COR), na no município, os maiores acumulados de chuva foram registrados na Rocinha (37,8 mm), Jardim Botânico (35,0 mm), Alto da Boa Vista (32,6 mm), Copacabana (32,0 mm) e Barra da Tijuca (31,6 mm).
Houve ainda ocorrências de bolsões d’água na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca; Autoestrada Fernando Mac Dowell (Lagoa-Barra), em São Conrado; Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema; Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande; Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão; Avenida de Santa Cruz, em Senador Vasconcelos; Rua Mário Ribeiro, no Leblon; e na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca.
Segundo o Sistema de Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente, diversos outros municípios do estado também tiveram registro de chuva forte. São eles: Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Silva Jardim, Teresópolis, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, São João de Meriti, Paracambi, Nova Friburgo e mais.
Marinha emite alerta de ressaca
Previsão do tempo
Entre o domingo e a terça-feira (18 a 20), a entrada de ventos úmidos do oceano deixarão o céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento entre o domingo e a manhã de terça-feira. As temperaturas ficarão estáveis, variando de 26° a 17°C, entre máximas e mínimas.
Na quarta-feira (21), o sol pode voltar a aparecer, mas ainda haverá predomínio de céu nublado. As temperaturas entram em elevação, com máxima de 28°C e mínima de 18°C, e não há previsão de chuva.
Orientações
Durante o período de ressaca:
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Em caso de chuvas intensas:
– Não fique na beira de córregos e rios;
– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;
– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.
Em caso de ventos fortes:
– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.