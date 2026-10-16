Cidade do Rio terá chuva no fim de semana - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Cidade do Rio terá chuva no fim de semanaCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 16/10/2026 12:36

O fim de semana do carioca será de tempo nublado e chuva devido ao deslocamento de uma frente fria, segundo o Sistema Alerta Rio. As temperaturas também permanecerão amenas.

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Para esta sexta-feira (16), há previsão de pancadas isoladas de chuva de intensidade moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios, a partir da tarde. Os ventos poderão ser pontualmente fortes. A temperatura varia entre 30º e 20º.



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta de perigo para tempestade, válido para esta sexta-feira (16), que engloba todo o estado do Rio de Janeiro. São esperadas chuvas fortes, ventos intensos e há possibilidade de queda de granizo.



Neste sábado (17), a entrada de ventos úmidos vindos do oceano deixará o céu nublado a encoberto na cidade do Rio. Chuva fraca a moderada pode cair a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados, com rajadas pontualmente fortes. A temperatura máxima será de 26°C, enquanto a mínima, 19°C.



O tempo no domingo (18) continuará sendo influenciado pela entrada dos ventos úmidos. O céu deve permanecer nublado e chuva fraca pode cair a qualquer momento. As temperaturas terão máxima de 25°C e mínima de 18°C.



A segunda e a terça-feira (19 e 20) também serão de tempo nublado a encoberto. Há previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.



Manhã de chuva forte no Rio



O fim da noite de quinta-feira (15) e a manhã desta sexta-feira (16) foram marcados por chuvas fortes em diversos pontos da cidade.



Os maiores acumulados de chuva foram registrados no Grajaú (44,0 mm), Jardim Botânico (43,0 mm), Ilha do Governador (37,0 mm), Tijuca (28,6 mm) e Copacabana (28,4 mm).



Houve ocorrências de bolsões d’água na Estrada do Rio Jequiá, na Ilha do Governador; Rua Jardim Botânico, no Jardim Botânico; Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel; Rua José do Patrocínio e Rua Barão de Mesquita, no Grajaú; Avenida Borges de Medeiros, Rua General Garzon e Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa.



Recomendações



Em casos de chuva intensa, o Centro de Operações Rio (COR) recomenda:



– Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

– Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;

– Não fique próximo à beira de córregos e rios;

– Nunca force a passagem de carros;

– Em caso de toque das sirenes, vá para o ponto de apoio mais próximo.



Em caso de ventos fortes:



Em casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa;

– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Fique longe de árvores, coberturas metálicas, fiação, outdoors e andaimes;

– Evite também o mar durante os períodos de vento forte e esportes ao ar livre.



