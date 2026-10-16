No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentes - Divulgação / PMERJ

No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentesDivulgação / PMERJ

Publicado 16/10/2026 09:50

Policiais militares realizam, nesta sexta-feira (16), operações no Complexo da Pedreira e na comunidade do Muquiço, ambas na Zona Norte do Rio.

No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentes, ainda a serem contabilizados, e um rádio comunicador durante uma ação na região. A ocorrência está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes).

Já na Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas nas vias da comunidade. Não há informações sobre o saldo da ação até o momento.

Operação do 32º BPM (Macaé) prende sete pessoas

A primeira fase da Operação Checklist, realizada nesta quinta-feira (15) pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (Macaé), terminou com sete pessoas presas. Durante a ação, os agentes também apreenderam cerca de 30 litros de uma substância conhecida como “loló” e um veículo. Segundo a corporação, o balanço é parcial e os trabalhos seguem em andamento.



Entre as prisões confirmadas, duas aconteceram em Macaé, duas em Casimiro de Abreu e uma em Rio das Ostras. Até o momento, a Polícia Militar não informou onde ocorreram as outras duas detenções nem divulgou a identidade dos envolvidos.

A Operação Checklist foi organizada com base em informações sobre mandados de prisão expedidos pela Justiça. A iniciativa busca localizar foragidos nos municípios sob responsabilidade do 32º BPM e aumentar o cumprimento das ordens judiciais.

Durante a ação, os policiais fazem buscas e diligências para encontrar os alvos previamente identificados. De acordo com a corporação, as abordagens também podem resultar na identificação de outras possíveis irregularidades, que são encaminhadas às autoridades responsáveis para as providências cabíveis.

Segundo o 32º BPM, a operação integra o planejamento da unidade para identificar e acompanhar mandados de prisão pendentes nos municípios sob sua responsabilidade. A iniciativa busca reunir informações e direcionar as equipes para localizar pessoas procuradas pela Justiça.