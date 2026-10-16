'Felipinho' e 'MJ' são foragidos e atuam na Baixada Fluminense - Divulgação

'Felipinho' e 'MJ' são foragidos e atuam na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 16/10/2026 06:49





Na última quarta-feira (14), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais do Rio de Janeiro (Draco), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, realizou uma ação contra o grupo acusado de cobrar taxas ilegais a moradores do Condomínio Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, um PM também foi alvo de mandados de busca e apreensão. O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (16), um cartaz para ajudar nas buscas por Felipe Alves da Silva, conhecido como Felipinho ou Portugal, 28 anos, e Marcos Francisco dos Prazeres Júnior, o MJ, de 27 anos, por integrarem a milícia comandada por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, conhecido como Juninho Varão , de 35 anos. Eles são considerados foragidos da Justiça.Na última quarta-feira (14), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais do Rio de Janeiro (Draco), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, realizou uma ação contra o grupo acusado de cobrar taxas ilegais a moradores do Condomínio Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, um PM também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, os milicianos cobravam de cada família uma "taxa de segurança" que chegava a até R$ 70 mensais. As extorsões totalizavam aproximadamente R$ 80 mil a R$ 100 mil por mês. A polícia relatou ainda que os moradores eram ameaçados de violência e até de despejo.



Durante as apurações, os agentes constataram a influência da milícia de Juninho Varão na gestão do condomínio, com a nomeação de síndicos para os prédios, após a expulsão dos administradores oficiais. O grupo também controla as milícias em cinco bairros de Nova Iguaçu e também em parte de Queimados.



Na operação, os policiais encontraram um porrete (coberto de pregos), que seria utilizado para intimidar os moradores, além de chaves, envelopes e um distintivo da Polícia Militar que pode ser falsificado. Ao todo, nove membros foram identificados e indiciados durante as investigações.



Felipe é descrito como a pessoa de confiança de Juninho Varão e encarregado de liderar as cobranças ilegais. Enquanto Marcos Júnior foi identificado como um dos responsáveis pelas cobranças e intimidações dos residentes do condomínio, que conta com aproximadamente 1.200 apartamentos, organizados em 12 lotes, com 100 residências por lote.



Já o líder do grupo, Juninho Varão, é classificado pelo sistema prisional como criminoso de alta periculosidade. Ele chegou a ser preso em abril de 2012, por tentativa de homicídio simples. No entanto, a prisão foi revogada em dezembro de 2014, após sua absolvição no processo. Atualmente, ele possui seis mandados de prisão em aberto por crimes como lavagem de dinheiro, extorsão, organização criminosa, homicídio simples e homicídio qualificado (quatro vezes).

A população pode colaborar repassando informações ao Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.



Também é possível enviar denúncias pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.