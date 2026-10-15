Programação inclui oficinas, sarau e apresentação de projetos socioambientais; dois serão premiados com R$ 10 mil cada - Divulgação

Programação inclui oficinas, sarau e apresentação de projetos socioambientais; dois serão premiados com R$ 10 mil cadaDivulgação

Publicado 15/10/2026 19:08

O Festival Regenera – Economias, Culturas e Futuros , que ocorre nos dias 21 e 22 de outubro, levará à Gávea, Zona Sul, debates e atividades sobre sustentabilidade, cultura e inclusão social, além de apresentar projetos que buscam soluções para desafios socioambientais. Realizado na PUC-Rio, o evento gratuito inclui oficinas, sarau, feiras e o "Desafio Regenera".

O "Desafio Regenera" selecionou dez projetos com propostas para enfrentar desafios socioambientais, que serão apresentados a especialistas e possíveis parceiros. Duas das iniciativas receberão prêmios de R$ 10 mil cada, em duas categorias: uma voltada a projetos ligados à comunidade universitária e outra a iniciativas de outras regiões do país. A premiação é oferecida pelo BTG Pactual.



O festival terá ainda o "Sarau Regenera a Cultura!" e encontros com autores da Rocinha . Entre as opções para o público estão a "Feira Conecta Orgânica Regenera" e a "Feira Balzak’ Regenera", com produtos e alimentos ligados à economia criativa e à produção agroecológica da comunidade. Duas feiras literárias também integram a programação, com títulos sobre infância, educação, natureza e regeneração, além de obras de autores da Rocinha, como Davison Coutinho, fundador do Instituto TMJ Rocinha, e Joilson Pinheiro, escritor que participou da criação do Sarau Letras da Favela.

A programação ainda inclui debates sobre cultura, memória e justiça climática, com a participação de convidados dos Países Baixos. Os encontros abordam temas como reparação histórica e decolonialidade. Em parceria com a instituição holandesa Imagine IC, o festival terá as oficinas "Rede de emoções", sobre patrimônio cultural, e "Escuta profunda", dedicada à troca de conhecimentos. Já o "Dias Donut Global 2026" propõe discutir a relação entre bem-estar humano e preservação ambiental.

Serviço:



Festival Regenera – Economias, Culturas e Futuros. Dias 21 e 22 de outubro, na PUC-Rio, Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea. Entrada gratuita. Informações e inscrições em . Dias 21 e 22 de outubro, na PUC-Rio, Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea. Entrada gratuita. Informações e inscrições em www.festivalregenera.com.br

*Reportagem da estagiária Maria Fernanda Imbelloni, sob supervisão de Larissa Amaral