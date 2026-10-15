Programação inclui oficinas, sarau e apresentação de projetos socioambientais; dois serão premiados com R$ 10 mil cadaDivulgação
Festival Regenera promove debates e feiras gratuitas na Gávea
Programação inclui apresentação de projetos socioambientais; dois serão premiados com R$ 10 mil cada
Serviço:
Festival Regenera promove debates e feiras gratuitas na Gávea
Programação inclui apresentação de projetos socioambientais; dois serão premiados com R$ 10 mil cada
Rio terá 159 postos de vacinação antirrábica neste sábado
Quarta etapa da campanha será realizada na Zona Oeste, das 9h às 17h; cães e gatos a partir de três meses podem receber a dose
PF: Canella negociou retirada de barricadas em troca de proteção ao CV
Áudios obtidos durante as investigações indicam que um comandante da PM atuava na intermediação entre o deputado estadual e o criminoso Doca
'Fincamos a bandeira do SUS', diz Padilha no Hospital de Bonsucesso
Ministro da Saúde conferiu as novas instalações na unidade de saúde e celebrou os dois anos de revitalização da rede federal no Rio
Disque Denúncia busca chefe do Comando Vermelho foragido no Rio
Sandro Rodrigues, o Naíba, teve condenação restabelecida pelo STJ e é procurado após não retornar de benefício em 2021
Família se despede de mulher morta após agressão em Sepetiba
Nádia Ferreira Lima foi enterrada nesta quinta-feira (15), em Santa Cruz; filha relata desentendimento anterior e pede justiça
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.