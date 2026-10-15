Campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos terá postos na Zona Oeste do Rio neste sábadoDivulgação
A vacinação é promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) e tem como objetivo prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode atingir animais e seres humanos.
“A raiva é uma zoonose grave, que pode acometer animais e seres humanos e não tem cura. A raiva mata. A vacinação anual de cães e gatos é a forma mais eficaz de prevenir a doença e impedir a circulação do vírus”, afirmou a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.
Em 2025, o município vacinou 378.825 animais. Para este ano, a meta da prefeitura é aumentar o número em 20%. Podem receber a dose cães e gatos de todos os portes e pesos, desde que tenham mais de três meses de idade.
Cuidados para levar os animais
O responsável pelo animal precisa ter mais de 18 anos. Não serão vacinados animais com menos de três meses, doentes ou gestantes. A orientação da secretaria é que animais idosos também recebam a vacina.
A pasta reforça que a imunização é importante para manter a raiva sob controle no município. A doença também pode ser transmitida por morcegos.
“É preciso que os animais sejam vacinados para que a raiva continue erradicada no nosso município. É uma doença fatal. E os morcegos podem transmiti-la. Todo cuidado deve ser tomado. Quem ama vacina”, destacou Jeniffer.
A lista completa dos postos de vacinação está disponível no site da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais: protecaoanimal.prefeitura.rio
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