Campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos terá postos na Zona Oeste do Rio neste sábado - Divulgação

Campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos terá postos na Zona Oeste do Rio neste sábadoDivulgação

Publicado 15/10/2026 18:40

A Prefeitura do Rio realiza neste sábado (17) a quarta etapa da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica gratuita para cães e gatos. Ao todo, serão disponibilizados 159 postos na Zona Oeste, distribuídos pelos bairros de Bangu, Realengo e Campo Grande. O atendimento será das 9h às 17h.





A vacinação é promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) e tem como objetivo prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode atingir animais e seres humanos.



“A raiva é uma zoonose grave, que pode acometer animais e seres humanos e não tem cura. A raiva mata. A vacinação anual de cães e gatos é a forma mais eficaz de prevenir a doença e impedir a circulação do vírus”, afirmou a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.



Em 2025, o município vacinou 378.825 animais. Para este ano, a meta da prefeitura é aumentar o número em 20%. Podem receber a dose cães e gatos de todos os portes e pesos, desde que tenham mais de três meses de idade.



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Cuidados para levar os animais



