Arqueóloga carioca Tania Andrade Lima, de 80 anos - Divulgação/Iphan

Arqueóloga carioca Tania Andrade Lima, de 80 anosDivulgação/Iphan

Publicado 15/10/2026 20:36

O crime aconteceu no dia em que é celebrado o Dia dos Professores, data que deveria ser de alegria para a docente que acumula uma carreira premiada na área da educação.

Pesquisadora sênior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Tania é professora aposentada do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ. Ela também fundou e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da instituição, contribuindo para a formação de pesquisadores na área.

Em 2023, a arqueóloga recebeu o Hypatia Award, prêmio internacional concedido pela Confederação dos Centros Internacionais para a Conservação do Patrimônio Arquitetônico (CICOP Net), em reconhecimento aos serviços prestados à Arqueologia, à História e à preservação do patrimônio cultural da humanidade.



Sua atuação ganhou projeção especialmente com a descoberta do Cais do Valongo, na região portuária do Rio. O local foi um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados nas Américas e se tornou uma referência para o estudo da escravidão e de seus impactos na formação da sociedade brasileira.



Ao longo da carreira, Tania também presidiu e foi vice-presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira. A pesquisadora integra ainda conselhos editoriais de revistas científicas do Brasil, de outros países da América do Sul e da Europa.



Entre as homenagens recebidas estão a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, e o prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo, na categoria Rio, em 2016.



A arqueóloga também participou de projetos de preservação da memória histórica da cidade. Entre 2010 e 2012, trabalhou para a Prefeitura do Rio na primeira fase das obras do Porto Maravilha, com intervenções em ruas da região portuária. Os trabalhos incluíram a Rua Barão de Tefé, onde foi encontrado um sítio arqueológico ligado à história da presença africana no Rio.

Museu Nacional/ UFRJ manifesta solidariedade

O Museu Nacional/UFRJ manifestou sua solidariedade à professora aposentada. Em publicação nas redes sociais, a instituição destacou que trata-se de um momento de extrema preocupação:

"Lamentamos ainda que esse episódio terrível tenha ocorrido justamente no Dia dos Professores, dedicado à valorização desses profissionais tão especiais e imprescindíveis em nossa sociedade, como Tania Andrade Lima. Ocorrências como esta nos levam a refletir sobre o agravamento crescente do cenário de violência em nossa cidade. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas da professora, a quem desejamos pronta e plena recuperação", escreveu.

O crime

Um criminoso baleou Tania durante um assalto na Rua Venâncio Flores, na tarde desta quinta-feira (15). Imagens de câmeras de segurança de um prédio registraram toda a ação. A vítima caminhava pela calçada, na altura do número 410, quando o assaltante se aproximou e puxou a bolsa dela.

Em seguida, o criminoso derrubou a idosa e continuou tentando arrancar a bolsa de seu braço. Mesmo com a vítima caída no chão, ele insistiu no roubo e chegou a balear a idosa no pescoço, ombro e na mão.



Poucos segundos depois, três homens que estavam nas proximidades intervieram. O assaltante, então, saiu correndo, levando a bolsa da vítima. Na fuga, ele subiu na garupa de uma motocicleta, onde um comparsa o aguardava, e deixou o local.

Um criminoso entrou em luta corporal com uma idosa durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (15) Crédito: Arquivo pessoal https://t.co/2yQDkLLA7P — Jornal O Dia (@jornalodia) October 15, 2026

Equipes da Operação Segurança Presente do bairro chegaram em seguida e socorreram a idosa ao Hospital Municipal Miguel Couto, também localizado no Leblon. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde dela é estável e a paciente deixou o local com familiares, que optaram por levá-la para hospital conveniado ao seu plano de saúde.

Polícia investiga o caso

Após o ocorrido, foi disparado alerta nas redes de comunicação da Polícia Militar e, em uma ação de cerco, equipes do 4º BPM (São Cristóvão) interceptaram a dupla no Túnel Rebouças, sentido Zona Norte. Ao avistarem os policiais, os criminosos fugiram, deixando para trás uma motocicleta roubada e dois celulares.

Os materiais foram apresentados na 6ª DP (Cidade Nova).

Equipes da Operação Segurança Presente Base Leblon e do 23º BPM (Leblon) seguem realizando ações de varredura em busca dos envolvidos na ação.

O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon). A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e passará por perícia. Outras diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.