Polícia apreendeu bolo que continha suposta substância para envenenar criançasReprodução

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Leonardo Brito
A perícia não identificou substâncias tóxicas nos bolos que seriam distribuídos em uma festa pelo Dia das Crianças, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. O resultado do exame, divulgado nesta quinta-feira (15), afastou a suspeita inicial de que pequenas bolinhas pretas encontradas sobre a cobertura dos doces fossem chumbinho ou outro veneno. Um homem chegou a ser detido, mas foi liberado.
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O caso aconteceu na segunda-feira (12), quando policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar uma denúncia na Rua Dona Vicência. Os bolos seriam servidos durante uma comemoração voltada às crianças, e a aparência do material escuro sobre a cobertura levantou a suspeita de possível contaminação.

Um homem que foi apontado como responsável por colocar a substância foi conduzido à 30ª DP (Marechal Hermes), e liberado logo em seguida. Segundo a polícia, não havia elementos suficientes para comprovar que ele havia colocado alguma substância nos alimentos ou mesmo que o material encontrado fosse tóxico.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 e nove munições. A arma, segundo as informações apuradas, era legalizada, e o homem seria integrante da Marinha.

Imagens feitas no local mostravam pequenos pontos escuros espalhados sobre a cobertura dos bolos. A aparência levantou a hipótese de uso de chumbinho, produto clandestino utilizado para matar ratos e que pode provocar intoxicação grave.

A perícia, no entanto, não encontrou substâncias tóxicas no material analisado. Com isso, a suspeita inicial de envenenamento não foi confirmada pelos exames.

No dia da ocorrência, não havia confirmação de que alguém tivesse consumido os bolos ou apresentado sintomas de intoxicação. A denúncia mobilizou policiais e levou à apreensão dos alimentos para análise técnica. O resultado pericial muda o cenário inicial do caso, que havia sido divulgado como uma suspeita de tentativa de envenenamento de crianças. 