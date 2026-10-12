Polícia apreendeu bolo que continha suposta substância para envenenar criançasReprodução

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Leonardo Brito
Um homem foi preso nesta segunda-feira (12), em Oswaldo Cruz, Zona Norte, após uma denúncia de que bolos preparados para uma comemoração do Dia das Crianças estariam envenenados com chumbinho. Os doces seriam distribuídos durante uma festa no bairro. 
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Polícia apreendeu bolo que continha suposta substância para envenenar crianças - Reprodução
Polícia apreendeu bolo que continha suposta substância para envenenar crianças - Reprodução
A suspeita é de que pequenas bolinhas pretas encontradas sobre a cobertura sejam chumbinho, mas a composição do material ainda não foi confirmada. Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados pela manhã para verificar a denúncia na Rua Dona Vicência. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o suspeito, que não teve seu nome divulgado, armado e trancado em um cômodo da própria residência.
 Durante a ocorrência, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 com nove munições. A situação foi resolvida após uma negociação. O suspeito deixou o cômodo, hostilizado por populares e se entregou aos policiais. 

O homem foi levado, junto com a arma, para a 30ª DP (Marechal Hermes), responsável pelo registro da ocorrência.

Imagens feitas no local pela polícia mostram pequenos pontos escuros espalhados sobre a cobertura dos bolos. O aspecto do material levantou a hipótese de que se trate de chumbinho, veneno clandestino usado contra ratos e que oferece riscos graves à saúde quando ingerido.

A identificação, porém, depende de análise técnica. A perícia foi acionada, e testemunhas devem ser ouvidas para ajudar a esclarecer o que aconteceu e em que circunstâncias a substância teria sido colocada nos alimentos.

Até o momento, não há confirmação de que alguém tenha comido os bolos ou apresentado sintomas de intoxicação. Também não foram divulgados detalhes sobre a motivação do suspeito.

A investigação deverá apurar a origem do material encontrado, a intenção da ação e os possíveis riscos para as pessoas que participariam da comemoração.