Polícia apreendeu bolo que continha suposta substância para envenenar crianças - Reprodução

Polícia apreendeu bolo que continha suposta substância para envenenar criançasReprodução

Publicado 12/10/2026 18:07

Um homem foi preso nesta segunda-feira (12), em Oswaldo Cruz, Zona Norte , após uma denúncia de que bolos preparados para uma comemoração do Dia das Crianças estariam envenenados com chumbinho. Os doces seriam distribuídos durante uma festa no bairro.

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A suspeita é de que pequenas bolinhas pretas encontradas sobre a cobertura sejam chumbinho, mas a composição do material ainda não foi confirmada. Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados pela manhã para verificar a denúncia na Rua Dona Vicência. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o suspeito, que não teve seu nome divulgado, armado e trancado em um cômodo da própria residência.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 com nove munições. A situação foi resolvida após uma negociação. O suspeito deixou o cômodo, hostilizado por populares e se entregou aos policiais.



O homem foi levado, junto com a arma, para a 30ª DP (Marechal Hermes), responsável pelo registro da ocorrência.



Imagens feitas no local pela polícia mostram pequenos pontos escuros espalhados sobre a cobertura dos bolos. O aspecto do material levantou a hipótese de que se trate de chumbinho, veneno clandestino usado contra ratos e que oferece riscos graves à saúde quando ingerido.



A identificação, porém, depende de análise técnica. A perícia foi acionada, e testemunhas devem ser ouvidas para ajudar a esclarecer o que aconteceu e em que circunstâncias a substância teria sido colocada nos alimentos.



Até o momento, não há confirmação de que alguém tenha comido os bolos ou apresentado sintomas de intoxicação. Também não foram divulgados detalhes sobre a motivação do suspeito.



A investigação deverá apurar a origem do material encontrado, a intenção da ação e os possíveis riscos para as pessoas que participariam da comemoração.