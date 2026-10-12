Polícia apreendeu bolo que continha suposta substância para envenenar criançasReprodução
O homem foi levado, junto com a arma, para a 30ª DP (Marechal Hermes), responsável pelo registro da ocorrência.
Imagens feitas no local pela polícia mostram pequenos pontos escuros espalhados sobre a cobertura dos bolos. O aspecto do material levantou a hipótese de que se trate de chumbinho, veneno clandestino usado contra ratos e que oferece riscos graves à saúde quando ingerido.
A identificação, porém, depende de análise técnica. A perícia foi acionada, e testemunhas devem ser ouvidas para ajudar a esclarecer o que aconteceu e em que circunstâncias a substância teria sido colocada nos alimentos.
Até o momento, não há confirmação de que alguém tenha comido os bolos ou apresentado sintomas de intoxicação. Também não foram divulgados detalhes sobre a motivação do suspeito.
A investigação deverá apurar a origem do material encontrado, a intenção da ação e os possíveis riscos para as pessoas que participariam da comemoração.
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