Milhares de fiéis se reuniram na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Fotos de Reginaldo Pimenta

Milhares de fiéis se reuniram na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição AparecidaFotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 12/10/2026 12:38

Milhares de devotos se reúnem na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi, Zona Norte do Rio , nesta segunda-feira (12), para celebrar o dia da padroeira do Brasil. A paróquia será elevada a santuário na missa das 18h, presidida pelo cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta.

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A história de Nossa Senhora Aparecida começa em 1717, quando três pescadores encontraram a imagem da Santa nas águas do Rio Paraíba do Sul, na região que, atualmente, corresponde ao município de Aparecida, no interior de São Paulo. Desde o encontro, a devoção cresceu e se tornou uma das mais expressivas manifestações da fé católica no país.

Ao O DIA, o engenheiro Raimundo Freitas, de 72 anos, destacou a importância de Nossa Senhora Aparecida em sua vida.

"Essa devoção é de família. Temos muita fé e muita confiança na intercessão de Nossa Senhora Aparecida nas nossas vidas. Já tivemos muitas graças alcançadas. De vez em quando, vamos no Santuário, em São Paulo. Estamos presentes na novena que tem um dia antes da festa. Eu sou devoto e estou sempre aqui pedindo muitas graças a ela", disse.

Gilcélia do Carmo Ferreira, de 60 anos, contou que fez pedidos em busca de um Brasil melhor para as novas gerações.

"Venho sempre porque a força que nós buscamos está em Deus. Não no homem, mas em Deus e na nossa fé. O nosso Brasil está atravessando uma situação muito crítica. Não gosto que estamos passando por isso tudo. Vamos construir um Brasil melhor para os nossos netos, nossos filhos e para a nossa herança. Tenho muita fé em Deus e que a Nossa Senhora vai resolver a nossa sorte", discursou.

O técnico de informática Sandro Correa, de 44 anos, batizou o filho Matheus Correa, de apenas três meses, em uma das missas desta segunda. Junto com a companheira, Rayssa Avelino, de 29, ele ressaltou que sua fé vem de berço.

"Estou emocionado com ele aqui no colo, brincando comigo. O batismo representa um ciclo que ele vai vivenciar, com a catequese e a comunhão. Espero que ele tenha todo esse ciclo, case e filhos. Isso representa a família, para mim. Peço que eles cresçam, que durmam bem, faço isso todos os dias. Continuarei batalhando por eles também", comunicou.

Alda Lúcia, de 78 anos, afirmou que não exagera nos pedidos. "Todo mundo gosta dela, a tenho na minha casa. A gente pede, mas nada de exagero. Coitada, Ela não dá conta de tudo", disse.

A igreja matriz, localizada na Rua Ferreira de Andrade, nº 103, organizou uma programação especial para a celebração. Às 7h, a paróquia foi aberta para os devotos rezarem diante da imagem da Santa. As missas acontecerão de duas em duas horas, começando as 8h - com benção aos idosos - e finalizando às 18h, quando ocorrerá a elevação a Santuário Arquidiocesano. Os atos litúrgicos também terão como foco crianças, trabalhadores e enfermos.

Pela manhã, uma procissão de motociclistas saiu de Copacabana, na Zona Sul do Rio, levando uma imagem da Santa em direção ao templo no Cachambi. Às 17h, um segundo cortejo sairá da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Maria das Graças, na Zona Norte, em direção a igreja.

História

A devoção pela padroeira do Brasil surgiu em 1717, quando a população de Aparecida, que ainda fazia parte da cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, planejou uma festa para o governador da Província de São Paulo e Minas Gerais. Ele passaria pela região, durante uma viagem com destino à Vila Rica, onde atualmente está a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais.



Segundo a tradição, três pescadores, devotos de Virgem Maria, desceram o Rio Paraíba à procura de peixes para a comemoração e não tiveram sucesso. Após diversas tentativas, chegaram ao Porto Itaguaçu, onde lançaram as redes e pegaram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça.

Logo depois, jogaram novamente as redes outra vez e apanharam a parte que faltava. Juntas elas formaram uma imagem da mãe de Jesus. Posteriormente, lançaram mais uma vez as redes que, dessa vez, voltaram cheias de peixes. O trio atribuiu o ocorrido a um milagre. Desta maneira, a nomearam Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Em 1930, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) proclamou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil, destacando sua importância para a espiritualidade e a identidade nacional, e marcando o dia de celebração para 12 de outubro.