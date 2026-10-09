Igreja tem programações para todos os domingos de outubro - Pedro Ivo/Arquivo O DIA

Igreja tem programações para todos os domingos de outubroPedro Ivo/Arquivo O DIA

Publicado 09/10/2026 09:20





As comemorações tiveram início no último domingo (4), com missa realizada por Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo da Arquidiocese do Rio, e seguem até o final do mês na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França. O tema deste ano é “Maria, rainha da paz”.

A tradicional Festa da Penha, na Zona Norte, segue com uma programação especial para o feriado de Nossa Senhora Aparecida , celebrado na próxima segunda-feira (12). O evento conta com missas, atividades para crianças, almoço, bazar e apresentações musicais.As comemorações tiveram início no último domingo (4), com missa realizada por Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo da Arquidiocese do Rio, e seguem até o final do mês na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França. O tema deste ano é “Maria, rainha da paz”.

Na véspera do feriado, no domingo (11), a programação começa às 9h, com a procissão do terço dos homens. A partir das 13h, o público poderá acompanhar os shows de Rogério Azevedo e Samba em Movimento. Às 16h, será a vez do grupo Kiloucura, seguido de uma apresentação de Marcelo, às 18h.



As atividades ocorrem todos os domingos de outubro. As missas acontecem de hora em hora, sendo no domingo (11), às 7h, 8h, 15h, 16h e 18h na Igreja da Penha, e às 10h na Concha Acústica.



Programação do feriado



No Dia de Nossa Senhora Aparecida, as celebrações também iniciam às 9h, com a procissão do terço das mulheres. Às 10h, haverá missa na Concha Acústica. A programação inclui ainda atividades para as crianças, às 12h, show do grupo Soul da Gema, às 13h, apresentação de Calim, às 16h, e de DJ Rico, às 19h.



As missas na Basílica serão realizadas às 7h, 8h, 16h30 e 18h.



Festa continua após o feriado



No dia 18 de outubro, a programação na Arena Dicró começa às 10h. A partir das 12h, haverá apresentações de Cacique de Ramos e das escolas de samba Imperatriz Leopoldinense, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel e Salgueiro, além de show do DJ Português.



Na Basílica, serão celebradas missas de hora em hora, das 7h às 12h, e também às 15h, 16h e 18h.



No dia 25, último domingo do mês, a Arena Dicró volta a receber apresentações a partir das 10h. Ao meio-dia, haverá um show de jazz com Jefferson Plácido.



Às 17h, uma procissão sairá da Paróquia Bom Jesus em direção à Concha Acústica, onde será celebrada uma missa presidida pelo cardeal Orani Tempesta. Para encerrar as comemorações, a banda V-Trix se apresenta às 19h.

Entenda

A história de Nossa Senhora Aparecida teve início em 1717, quando três pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba do Sul, na região que hoje corresponde ao município de Aparecida, no interior de São Paulo. A partir daquele encontro, a devoção cresceu e se tornou uma das mais expressivas manifestações da fé católica no país.