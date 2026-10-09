O feriado de Nossa Senhora Aparecida será celebrado na próxima segunda-feira pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta - Érica Martin/Arquivo O Dia

O feriado de Nossa Senhora Aparecida será celebrado na próxima segunda-feira pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta Érica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 09/10/2026 08:17





As atividades começam às 7h30, com uma missa no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, também pelos 95 anos da inauguração do monumento ao Cristo Redentor.



Às 10h, Dom Orani celebrará outra missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Alho, 43, em Marcílio Dias, na região da Penha Circular. A cerimônia terá como tema “Feliz aquela que acreditou” (Lc 1,45), e a imagem de Nossa Senhora Aparecida será coroada antes da bênção final. Em seguida, o cardeal visitará a ação “Ação de amor do Cristo Redentor”, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.



A programação segue às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi. Durante a celebração, será lido o decreto de criação e elevação da paróquia a Santuário Arquidiocesano. feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12), terá uma programação especial em diferentes regiões do Rio. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano, presidirá celebrações em três pontos da cidade. A data marca os 95 anos da proclamação da santa como Padroeira do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1931.As atividades começam às 7h30, com uma missa no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, também pelos 95 anos da inauguração do monumento ao Cristo Redentor.Às 10h, Dom Orani celebrará outra missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Alho, 43, em Marcílio Dias, na região da Penha Circular. A cerimônia terá como tema “Feliz aquela que acreditou” (Lc 1,45), e a imagem de Nossa Senhora Aparecida será coroada antes da bênção final. Em seguida, o cardeal visitará a ação “Ação de amor do Cristo Redentor”, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.A programação segue às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi. Durante a celebração, será lido o decreto de criação e elevação da paróquia a Santuário Arquidiocesano.

Confira os horários das demais missas no Rio

Além da agenda do arcebispo, paróquias dedicadas a Nossa Senhora Aparecida na Arquidiocese do Rio de Janeiro terão celebrações ao longo do dia 12 de outubro. Confira:



- Santa Margarida, em Campo Grande: 6h30, 8h30, 10h30 e 16h30, com procissão seguida de missa.

- Cachambi: missas a cada duas horas, a partir das 8h, com a última às 18h. A celebração das 18h será presidida pelo cardeal Orani Tempesta.

- Parque São Paulo, em Paciência: 8h, 11h e 19h.

- Del Castilho: 7h, 9h, 11h e 18h30.

- Moneró, na Ilha do Governador: 7h, 9h, 10h30, 12h, 15h, 16h, 17h e 20h.

- Pedra de Guaratiba: 7h, 8h30 e 19h30.

- Jardim Batan, em Realengo: 7h, 9h e 17h.

- Freguesia/Cidade de Deus: 8h, 10h e 19h.

- Rocinha: 7h, 10h e 18h.

- Penha Circular: 7h e 10h. A missa das 10h será presidida pelo cardeal Orani Tempesta.



Outras comunidades da Arquidiocese também terão cerimônias em homenagem à Padroeira do Brasil.

Rio foi palco da proclamação da Padroeira há 95 anos



Em 31 de maio de 1931, Nossa Senhora da Conceição Aparecida era proclamada solenemente Padroeira do Brasil, em uma grande celebração presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Sebastião Leme, que reuniu cerca de um milhão de pessoas na então capital federal.

A proclamação concretizou o reconhecimento oficial de uma devoção que já atravessava gerações de brasileiros. O decreto havia sido assinado pelo Papa Pio XI em 16 de julho de 1930, após solicitação apresentada pelo episcopado brasileiro, por intermédio do Cardeal Sebastião Leme.

A cerimônia de 1931 marcou a leitura pública do documento pontifício e a confirmação de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira principal da nação. Na ocasião, a imagem original deixou o Santuário Nacional de Aparecida, pela primeira vez, para participar do acontecimento histórico no Rio. Durante a celebração, foram acrescentadas ao manto da imagem as bandeiras do Brasil e do Vaticano, em referência ao reconhecimento da Padroeira pela Igreja e à sua missão junto ao povo brasileiro.

A história da santa teve início em 1717, quando três pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba do Sul, na região que hoje corresponde ao município de Aparecida, no interior de São Paulo. A partir daquele encontro, a devoção cresceu e se tornou uma das mais expressivas manifestações da fé católica no país.



Para o Cardeal Orani João Tempesta, a proclamação de 1931 recorda também o papel desempenhado pela Igreja na construção dos vínculos de unidade entre os brasileiros.

"O decreto do Santo Padre, emitido meses antes, foi concretizado aqui no Rio de Janeiro, sede da presidência e capital do Brasil na época. Nesse dia, recordamos como as coisas se manifestam de maneira bastante simples: uma imagem quebrada em dois pedaços no fundo de um rio tornou-se um sinal do nosso país, que não tinha outra unidade, a não ser justamente a Igreja e sua devoção a Nossa Senhora Aparecida", afirma o cardeal.

O Arcebispo recorda ainda que as imagens marianas expressam a presença de Maria, Mãe de Jesus, na vida e na devoção dos povos, cada qual com suas particularidades culturais e históricas. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida ocupa lugar especial nessa relação de fé, marcada pela simplicidade de sua origem e pela confiança de milhões de devotos.

"Aqui no Rio, nós temos muitas paróquias, igrejas e capelas dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. Pedimos que, pela intercessão de Maria, que se manifestou na simplicidade ao povo brasileiro, Deus nos conceda dias de paz e fraternidade", conclui Dom Orani.



Do Rio de Janeiro para todo o Brasil

A história da Padroeira continuou a ganhar novos capítulos ao longo das décadas. Em 1980, durante a primeira visita do Papa São João Paulo II ao Brasil, o dia 12 de outubro foi instituído como feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Atualmente, o Santuário Nacional, em Aparecida (SP), recebe milhões de peregrinos que recorrem à intercessão da Mãe de Jesus para agradecer, renovar a fé e apresentar suas intenções.

Ao recordar os 95 anos da proclamação, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro destaca a importância histórica da celebração realizada na cidade e renova o convite à oração pela paz, pela fraternidade e pela unidade do povo brasileiro.

Programação Cristo Redentor

O aniversário de 95 anos do Cristo Redentor também será celebrado com uma programação especial no dia 12 de outubro, no Centro de Visitantes Paineiras. Às 7h, será aberta a mostra “Cristo Redentor – Rumo aos 100 Anos”, com obras de artistas como Romero Britto, Marco Velasquez, Rafael Ferraraccio e Mário Mendonça, além de um vídeo de Fernanda Montenegro. As peças farão parte do futuro Museu do Cristo Redentor.



Às 7h30, o cardeal Orani João Tempesta presidirá uma missa em ação de graças pelos 95 anos do monumento e em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Após a celebração, será lançado um selo postal comemorativo, criado pelo artista Oskar Metsavaht, em parceria com os Correios.



A programação inclui ainda o cerimonial de descaracterização dos cunhos usados na produção das medalhas comemorativas, tornando limitada a tiragem das peças. Ao longo do dia, também haverá missas às 11h, 15h e 17h, além da oração do Ângelus, às 12h.

Ação de Amor do Cristo Redentor na Catedral Metropolitana

A Ação de Amor do Cristo Redentor na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro do Rio, contará com diversos serviços e atendimentos gratuitos voltados para a população em situação de vulnerabilidade social.

O cronograma começa com o café comunitário “Café que Sustenta”, oferecido à população em situação de rua. Às 10h, haverá a abertura oficial do evento, com bênção do Padre Omar. Ao longo do dia, serão oferecidos serviços nas áreas de saúde, cidadania, educação, empreendedorismo, empregabilidade, beleza e sustentabilidade, além de apresentações culturais, oficinas e assistência religiosa.



Em comemoração ao Dia das Crianças, também haverá atividades recreativas, pintura facial, aplicação de tererê e tatuagens de glitter.

A partir das 11h, será oferecido o Almoço. Ao meio-dia, será realizado o Cortejo de Nossa Senhora e a Oração do Ângelus, conduzida pelo arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta. Em seguida, haverá apresentação da Banda Cristo Redentor.