Ataque deixou três feridos em Rio das Pedras - Reprodução / Redes Sociais

Ataque deixou três feridos em Rio das PedrasReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/10/2026 08:18

Um ataque a tiros deixou três pessoas feridas, na noite desta quinta-feira (8), em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. Os autores fugiram antes da chegada de policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre disparos na região da Rua Nova. No local, a equipe encontrou três vítimas baleadas. Elas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre suas identificações e estados de saúde.

Segundo relatos nas redes sociais, o ataque tem relação com a disputa territorial que assola a localidade. O controle de Rio das Pedras, historicamente, foi ligado a milicianos. No entanto, nos últimos anos, a facção Comando Vermelho (CV) vem realizando investidas na região para aumentar os seus domínios.

O DIA que vivem diariamente com uma Em junho, comerciantes revelaram aoque vivem diariamente com uma rotina de medo em meio à guerra entre traficantes e integrantes de um grupo paramilitar. Um dos denunciantes disse que, além dos constantes confrontos, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos. A imposição estaria relacionada ao pagamento de água, internet, TV, segurança e moradia.

Na noite desta quinta, os relatos apontam que traficantes teriam atirado contra o grupo de pessoas. A Polícia Militar informou que os autores fugiram antes da chegada dos policiais. A corporação destacou que reforçou o policiamento na área.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos e a autoria do crime.

Confronto mata mulher na Zona Norte

Uma troca de tiros entre criminosos terminou na morte de uma mulher , na noite desta quinta-feira (8), em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. A Polícia Militar informou que a vítima foi baleada em um bar, nas proximidades da Rua Itapuã.

Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam um acionamento para uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram a mulher baleada. Ela, que ainda não foi identificada, recebeu socorro de equipes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Os autores dos disparos fugiram. A corporação reforçou o policiamento na região e a ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Vicente de Carvalho vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).