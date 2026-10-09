Ataque deixou três feridos em Rio das PedrasReprodução / Redes Sociais
Ataque a tiros deixa três pessoas feridas em Rio das Pedras
Autores fugiram antes da chegada de policiais militares; localidade sofre com disputa recorrente entre traficantes e milicianos
Polícia prende dois suspeitos de integrar milícia em Nova Iguaçu
Investigados por extorsão contra comerciantes no bairro Valverde foram detidos com pistola calibre .40 e R$ 1,9 mil em espécie
Suspeito de envolvimento na morte de policial civil no Muquiço é preso
Investigado apontado como gerente do tráfico na comunidade tinha mandado de prisão por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Ataque com pedras e água deixa feridos em ato pró-Lula no Rio
Movimentos sociais e parlamentares estavam reunidos em frente ao Edifício Avenida Central para realizar uma mobilização, na noite desta sexta-feira (9)
Mais de 538 mil veículos devem passar pela Linha Amarela no feriadão
Ponte Rio-Niterói estima 857 mil passagens, enquanto Via Lagos e rodovias federais também esperam movimento intenso
Homem é morto a tiros em Vicente de Carvalho
Vítima tinha 28 anos; Delegacia de Homicídios da Capital investiga o crime
Rio abre 1.200 vagas para cursos gratuitos de artesanato
Capacitações em crochê, macramê, amigurumi, velas e sabonetes artesanais começam em 26 de outubro; inscrições são pela internet
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