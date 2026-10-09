Homem é morto em Vicente de Carvalho - Divulgação/ Redes Sociais

Homem é morto em Vicente de CarvalhoDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 09/10/2026 19:16 | Atualizado 10/10/2026 14:14





Acionados para atender à ocorrência, policiais militares do 41º BPM (Irajá) encontraram a vítima já sem vida. Após a perícia, o corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.

Um homem, ainda não identificado, de 28 anos morreu após ser baleado na tarde desta sexta-feira (9), ao lado do Sesi de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio . O crime ocorreu na Rua Luísa de Carvalho, número 320. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h17.Acionados para atender à ocorrência, policiais militares do 41º BPM (Irajá) encontraram a vítima já sem vida. Após a perícia, o corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Mulher morre durante confronto entre criminosos

Um confronto entre criminosos terminou na morte de uma mulher em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, ela foi baleada em um bar nas proximidades da Rua Itapoã.



Testemunhas apontam que a mulher teria envolvimento com o Comando Vermelho. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Em nota, a PM informou que agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram a vítima baleada, que recebia atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros.



Os autores dos disparos fugiram antes da chegada da polícia. A segurança foi reforçada na região e a ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.



A localidade vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).

Vítima de tentativa de assalto é baleada em Quintino



Uma vítima de tentativa d e assalto foi baleada na região da boca, na noite da última quarta-feira (7), no Viaduto de Quintino, na Zona Norte do Rio. Policiais militares prenderam um dos autores.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), que realizavam patrulhamento na Rua Goiás, flagraram uma ocorrência de roubo de uma motocicleta. Durante a abordagem, os agentes conseguiram prender um assaltante. No entanto, um segundo conseguiu fugir.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral