Mamógrafo móvel ficou parado na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta

Mamógrafo móvel ficou parado na Praça Barão de Drumond, em Vila IsabelReginaldo Pimenta

Publicado 10/10/2026 13:37

Um mutirão possibilitou a realização de exames de mamografia e ultrassonografia, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio , neste sábado (10). Um caminhão ficou estacionado na Praça Barão de Drumond, próximo ao Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, para levar cuidado e prevenção para mulheres.

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A iniciativa, que começou a distribuir senhas a partir das 7h, promoveu 80 mamografias e 60 ultras, como de tireoide, tireoide com Doppler, mamária e pélvica.

Ao O DIA, a técnica de enfermagem Márcia Patrício Lamarca, de 60 anos, destacou a importância da ação. Moradora do bairro, a mulher fez uma cirurgia para retirada de um dos seios, por causa de um câncer de mama, há 16 anos.



"Graças a Deus, estou viva para contar a minha história e alertar outras pessoas. Foi um diagnóstico muito difícil, que ninguém quer receber. É quase uma sentença de morte, ainda mais que eu já tinha um histórico familiar. Perdi meu pai com câncer no pescoço. Perdi minha irmã, com câncer no endométrio. E eu também tive o diagnóstico de câncer de mama. Com muita insistência da minha filha para a cirurgia - achava que nem valia a pena e que não ia adiantar - eu fiz e hoje estou aqui. Vi minha neta nascer e crescer. O que posso passar para as pessoas em geral, não só mulheres como homens também, façam a prevenção. É muito importante. Salva vidas", afirmou.

Moradora de Vila Isabel há cerca de duas décadas, Alessandra Pita Santiago, de 53 anos, elogiou a estrutura do evento. Para a servidora pública municipal, todas as mulheres devem realizar o exame em prol da saúde.

"Muitas mulheres, às vezes, não sabem a importância de ser feito esses exames, que salvam vidas. Quanto mais cedo você descobre, mais rápido você supera a doença. Isso é de grande importância. Eu sempre tive vontade de fazer o mamógrafo móvel. O Sistema Único de Saúde (SUS) está de parabéns. Fui no posto, peguei o pedido e fui muito bem atendida aqui. Venham todas as mulheres, para ficarmos com a nossa saúde física, mental e espiritual em dia", disse.

Ana Paula Peixoto, de 57 anos, sugeriu que, em próximas edições, o projeto deixe um médico no local para facilitar o pedido do exame.

"É muito bom a gente se prevenir dessas doenças, tanto o preventivo como a mamografia e a ultra. A única coisa que eu acho é que deveria ter um médico para passar o pedido. Eu estava sem. Tive que ir na Clínica da Família para pegar o pedido. Está muito difícil para fazer um pedido de mama ou de ultra. Eu sei porque faço acompanhamento. A espera é muito grande, esperando seis ou sete meses, e às vezes você está com urgência. Tendo um caminhão desse, de mês em mês, acho que ficaria mais rápido", contou.



Os atendimentos deste sábado (10) são realizados até às 14h. O projeto volta a disponibilizar os exames no próximo dia 17, também com distribuição de senhas a partir das 7h. As vagas são limitadas.

A iniciativa é realizada pela Unidos de Vila Isabel, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e com patrocínio da marca de moda fitness DLK.

Documentos e cuidados necessários

Para mamografias e ultrassonografias, é exigido pedido médico original, identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. Todos precisam do documento original e cópia. Para realizar a USG mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo médico da última mamografia, realizada há, no máximo, um ano.

No dia do exame de mamografia, os pacientes não devem usar desodorante, hidratante ou óleo corporal; não devem utilizar objetos ou acessórios metálicos; e devem levar o laudo do último exame.

Para a realização da USG pélvica, a pessoa precisa tomar, antes do exame, 40 gotas de Luftal a cada seis horas. No dia, deve beber quatro copos de água uma hora antes do exame.

Para a USG transvaginal, a mulher não pode ter relação sexual um dia antes do exame, não estar menstruada ou com sangramento e ir de saia.