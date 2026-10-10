Um mutirão possibilitou a realização de exames de mamografia e ultrassonografia, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, neste sábado (10). Um caminhão ficou estacionado na Praça Barão de Drumond, próximo ao Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, para levar cuidado e prevenção para mulheres.
fotogaleria
A iniciativa, que começou a distribuir senhas a partir das 7h, promoveu 80 mamografias e 60 ultras, como de tireoide, tireoide com Doppler, mamária e pélvica.
Ao O DIA, a técnica de enfermagem Márcia Patrício Lamarca, de 60 anos, destacou a importância da ação. Moradora do bairro, a mulher fez uma cirurgia para retirada de um dos seios, por causa de um câncer de mama, há 16 anos.
"Graças a Deus, estou viva para contar a minha história e alertar outras pessoas. Foi um diagnóstico muito difícil, que ninguém quer receber. É quase uma sentença de morte, ainda mais que eu já tinha um histórico familiar. Perdi meu pai com câncer no pescoço. Perdi minha irmã, com câncer no endométrio. E eu também tive o diagnóstico de câncer de mama. Com muita insistência da minha filha para a cirurgia - achava que nem valia a pena e que não ia adiantar - eu fiz e hoje estou aqui. Vi minha neta nascer e crescer. O que posso passar para as pessoas em geral, não só mulheres como homens também, façam a prevenção. É muito importante. Salva vidas", afirmou.
Moradora de Vila Isabel há cerca de duas décadas, Alessandra Pita Santiago, de 53 anos, elogiou a estrutura do evento. Para a servidora pública municipal, todas as mulheres devem realizar o exame em prol da saúde.
"Muitas mulheres, às vezes, não sabem a importância de ser feito esses exames, que salvam vidas. Quanto mais cedo você descobre, mais rápido você supera a doença. Isso é de grande importância. Eu sempre tive vontade de fazer o mamógrafo móvel. O Sistema Único de Saúde (SUS) está de parabéns. Fui no posto, peguei o pedido e fui muito bem atendida aqui. Venham todas as mulheres, para ficarmos com a nossa saúde física, mental e espiritual em dia", disse.
Ana Paula Peixoto, de 57 anos, sugeriu que, em próximas edições, o projeto deixe um médico no local para facilitar o pedido do exame.
"É muito bom a gente se prevenir dessas doenças, tanto o preventivo como a mamografia e a ultra. A única coisa que eu acho é que deveria ter um médico para passar o pedido. Eu estava sem. Tive que ir na Clínica da Família para pegar o pedido. Está muito difícil para fazer um pedido de mama ou de ultra. Eu sei porque faço acompanhamento. A espera é muito grande, esperando seis ou sete meses, e às vezes você está com urgência. Tendo um caminhão desse, de mês em mês, acho que ficaria mais rápido", contou.
Os atendimentos deste sábado (10) são realizados até às 14h. O projeto volta a disponibilizar os exames no próximo dia 17, também com distribuição de senhas a partir das 7h. As vagas são limitadas.
A iniciativa é realizada pela Unidos de Vila Isabel, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e com patrocínio da marca de moda fitness DLK.
Documentos e cuidados necessários
Para mamografias e ultrassonografias, é exigido pedido médico original, identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. Todos precisam do documento original e cópia. Para realizar a USG mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo médico da última mamografia, realizada há, no máximo, um ano.
No dia do exame de mamografia, os pacientes não devem usar desodorante, hidratante ou óleo corporal; não devem utilizar objetos ou acessórios metálicos; e devem levar o laudo do último exame.
Para a realização da USG pélvica, a pessoa precisa tomar, antes do exame, 40 gotas de Luftal a cada seis horas. No dia, deve beber quatro copos de água uma hora antes do exame.
Para a USG transvaginal, a mulher não pode ter relação sexual um dia antes do exame, não estar menstruada ou com sangramento e ir de saia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.