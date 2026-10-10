Imagem do incêndio no prédio da rua Santa AlexandrinaReprodução/MLB
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e conseguiu controlar as chamas às 17h20. Não houve registro de vítimas, conforme as informações divulgadas até o momento. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida.
O prédio fica no número 416 da Rua Santa Alexandrina. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram fumaça saindo de pavimentos superiores e focos de fogo na parte interna do edifício.
Em manifestação divulgada após o episódio, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), responsável pela ocupação, informou que os moradores deixaram o imóvel durante o incêndio. Segundo o grupo, algumas famílias perderam pertences, mas ainda não havia um levantamento completo dos prejuízos.
Movimento pede doações
As contribuições podem ser feitas por pix, utilizando o e-mail lutanosbairrosrj@gmail.com, divulgado pelo movimento.
Prédio foi usado pelo Inmetro
Apesar de ser conhecido como antigo prédio do Inmetro, o imóvel não pertence ao instituto. De acordo com esclarecimento publicado pelo próprio órgão, o edifício era cedido para uso da instituição desde 1992 e foi devolvido à Secretaria do Patrimônio da União em 2022. A União é a proprietária do espaço.
O edifício também esteve no centro de uma disputa judicial após a ocupação. Em agosto, a Justiça Federal determinou a reintegração de posse, sem autorizar a retirada imediata dos moradores. No mesmo período, o Ministério Público Federal solicitou à Polícia Federal a abertura de investigação sobre episódios de ocupação e possíveis danos ao patrimônio.
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