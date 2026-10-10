Durante a fuga, um deles, de 15 anos de idade, pulou do Viaduto e se machucou na queda - Divulgação/ Força Municipal

Durante a fuga, um deles, de 15 anos de idade, pulou do Viaduto e se machucou na quedaDivulgação/ Força Municipal

Publicado 10/10/2026 15:44





Na Praia de Botafogo, agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal patrulhavam a região quando receberam informações de motoristas sobre dois indivíduos que observavam veículos parados em um congestionamento. Ao notarem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir.



Durante a perseguição, um dos adolescentes pulou do Viaduto San Tiago Dantas e se feriu na queda. Os agentes prestaram os primeiros socorros e o encaminharam ao Hospital Municipal Miguel Couto.



Após receber atendimento médico, o jovem foi levado à 10ª DP (Botafogo). Na unidade, os policiais verificaram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele.

Dois adolescentes acabaram apreendidos por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas na noite desta sexta-feira (9), em Botafogo, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Um deles, de 15 anos, tinha um mandado de busca e apreensão pendente de cumprimento. O outro foi detido após ser acusado de envolvimento no roubo de dois celulares e duas bicicletas.Na Praia de Botafogo, agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal patrulhavam a região quando receberam informações de motoristas sobre dois indivíduos que observavam veículos parados em um congestionamento. Ao notarem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir.Durante a perseguição, um dos adolescentes pulou do Viaduto San Tiago Dantas e se feriu na queda. Os agentes prestaram os primeiros socorros e o encaminharam ao Hospital Municipal Miguel Couto.Após receber atendimento médico, o jovem foi levado à 10ª DP (Botafogo). Na unidade, os policiais verificaram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele.

Adolescente é detido na Barra



Na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, outra equipe da Força Municipal foi acionada após populares deterem um adolescente suspeito de participar de um roubo. Segundo as informações repassadas aos agentes, os itens levados eram dois celulares e duas bicicletas.



Agentes recuperaram dois aparelhos telefônicos. Uma das bicicletas acabou localizada posteriormente por militares do Exército e encaminhada à 43ª DP (Guaratiba), que registrou a ocorrência.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos menores. O espaço segue aberto.

Homem é preso após tentativa de assalto

Um homem foi preso por policiais militares na madrugada deste sábado (10), após uma tentativa de assalto na Rua João Vicente, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta sem placa de identificação com outro homem, que conseguiu fugir durante a abordagem. Com a dupla, os agentes encontraram uma bolsa com ferramentas que poderiam ser utilizadas para furtar motos.

De acordo com o comando do 9º BPM (Rocha Miranda), os policiais foram abordados por um casal que relatou ter sido alvo de uma tentativa de roubo. Após receberem as informações sobre o caso, os agentes iniciaram buscas nas proximidades e interceptaram os dois suspeitos que circulavam pela região.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral