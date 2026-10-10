Confronto terminou com suspeito ferido e armas apreendidas em Madureira - Reprodução / Redes Sociais

Confronto terminou com suspeito ferido e armas apreendidas em MadureiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/10/2026 11:42

Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um homem baleado, um segundo preso e um adolescente apreendido, na noite desta sexta-feira (9), em Madureira, na Zona Norte do Rio . De acordo com a Polícia Militar, o trio é da comunidade da Serrinha - dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) - e integraria uma quadrilha de roubos de veículos de luxo.

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Segundo a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) receberam um alerta sobre um carro transitando em alta velocidade pelo bairro. As equipes fizeram um cerco e identificaram o veículo na descida do viaduto Negrão de Lima.

A corporação informou que, quando os policiais tentaram abordar o automóvel, os ocupantes atiraram, o que gerou um confronto. Após o conflito, os agentes encontraram três criminosos dentro do carro, com um deles ferido.

O homem baleado foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre sua identificação e estado de saúde. Ele segue internado sob custódia.

Um segundo homem foi preso e um adolescente acabou apreendido. Os policiais apreenderam duas pistolas com numeração suprimida e munições, além do veículo em que o trio estava.

A PM ressaltou que os detidos são da comunidade da Serrinha e, supostamente, fazem parte de uma quadrilha de ladrões veículos de luxo. Um dos presos possui anotações criminais por roubo.

A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa, desobediência, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e corrupção de menores.

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos delitos.

Quadrilha de furtos

Na última segunda-feira (5), policiais civis prenderam três homens em flagrante quando se planejavam para furtar um veículo, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Segundo as investigações, Iago da Cunha do Carmo, de 29 anos, Gabriel Goulart Alves, 22, e Allan Vinicius de Oliveira Jacarandá, 29, são integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de carros de luxo.

De acordo com a Polícia Civil, os ladrões percorrem as ruas procurando automóveis de alto valor comercial e, após encontrarem o alvo, usam ferramentas e equipamentos eletrônicos para furtá-los. O delegado Neilson Nogueira, titular da 16ª DP, contou que, depois dos furtos, os veículos são levados para a comunidade da Serrinha, em Madureira, onde os autores recebem apoio de traficantes.

Os principais alvos dos autores são pick-ups e SUVs. As investigações descobriram que, em 25 de setembro, houve um furto de uma SUV na Avenida Lúcio Costa, na Barra. Além do veículo, foram levados um celular, um notebook funcional do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e duas pistolas. Os ladrões receberam um pagamento de R$ 8 mil do traficante William Yvens da Silva, o Coelhão, pelo serviço.