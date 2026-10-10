Agentes da 148ª DP (Italva) encontraram o pastor em ItaperunaReprodução
Pastor suspeito de abuso sexual contra crianças é preso
Líder religioso foi localizado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense; crimes teriam sido cometidos fiéis de igreja em São João de Meriti
Será o fim do centrão?
Quanto mais críticas recebe, mais a elite brasileira apoia a esquerda. Nesse cenário, a polarização e a classe média transformam Flávio em favorito para o segundo turno
Especialista alerta: 'crime organizado avança sobre sistema financeiro'
Empresas viram peças de um tabuleiro ilícito. Estado precisa mudar de estratégia para combater violação
Pesquisa da Fiocruz encontra cocaína em rios da Baía de Guanabara
Estudo detectou a droga em 59 de 60 amostras de água; testes apontaram efeitos tóxicos em peixes, com aumento da mortalidade
Livro resgata história do Trem do Corcovado em seus 142 anos
Obra escrita por Marília Neves foi lançada durante as comemorações pelo aniversário da ferrovia que liga o Cosme Velho ao Cristo Redentor
Incêndio atinge prédio com mais de 100 famílias no Rio Comprido
Fogo mobilizou equipes dos bombeiros; segundo o movimento responsável pela ocupação, moradores conseguiram deixar o local e não houve vítimas
Engavetamento com caminhão deixa um morto e 10 feridos na Dutra
Colisão provocou interdição na rodovia; no Sul Fluminense, outro acidente com carreta matou cinco pessoas na BR-393
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